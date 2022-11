Gewalt kommt nicht in die Tüte - Bäckeraktion zum Orange Day

Manchmal ist es schon eine Hilfe, wenn man im Notfall wenigstens schnell die richtigen Telefonnummern und Anlaufstellen parat hat. Damit die besser bekannt werden, gibt es im Landkreis München und in Landsberg heute zum Orange Day wieder eine Bäckertütenaktion.

Wer in den beteiligten Läden Semmeln oder Brezen kauft, bekommt sie in Papiertüten gepackt, die auf alle wichtigen Adressen für die Opfer häuslicher Gewalt hinweisen. Der Verein One Billion Rising München e.V. hat in Kooperation mit der Bäckerinnung München und Landsberg die Solidaritätsaktion unter dem Motto: "Gewalt kommt nicht in die Tüte" gestartet. Auf jeder der 200.000 Aktionstüten stehen auch die Adressen von Einrichtungen und Beratungsstellen, die bei physischer und psychischer Gewalt helfen können.

Neben Müttern auch mehr Kinder in Frauenhäusern

Organisiert wird die Aktion im Landkreis München vom Landratsamt und vom Sozialdienst katholischer Frauen, die den "Tag gegen Gewalt" aber auch für ein besonders großes Anliegen nutzen: Immer öfter kommen mit den Müttern auch Kinder in die Frauenhäuser, die auffällig sind, nicht altersgemäß entwickelt oder gar traumatisiert. Deshalb bräuchte es dringend einen psychologischen Fachdienst in den Frauenhäusern, so die Forderung, hinter die gerade in diesen Tagen ein besonders Ausrufezeichen gesetzt wird.

Gewalt an Frauen im Raum Ingolstadt steigend

Gewalt gegen Frauen hat in der Region um Ingolstadt in vielen Bereichen zugenommen. Bei Straftaten sind es zum Beispiel über 60 Fälle mehr als im vergangenen Jahr. Dazu gehört unter anderem das Verbreiten von pornografischen Schriften, sexuelle Belästigung oder exhibitionistische Handlungen. In Ingolstadt stieg auch die Zahl der Vergewaltigungen und sexueller Nötigung von 13 auf 20 Taten.

Fotoaktion am Ratshausplatz

Heute um 13 Uhr ist der Auftakt von Aktionen gegen Gewalt an Frauen auf dem Ingolstädter Rathausplatz. Dann geht es zur Adenauer-Brücke für eine Fotosession. Und alle in der Region sind dazu aufgerufen, Haltung zu zeigen und dafür die Social-Media-Kanäle zu nutzen und da zum Beispiel Statements, Zitate, Daten und Fakten zu posten.

Selbstverteidigung in Burghausen

Im Bürgerhaus von Burghausen lädt der Deutsche Gewerkschaftsbund heute ab 17 Uhr zu einer Informationsveranstaltung rund um das Thema Gewalt gegen Frauen ein. Mit dabei sind Polizei, das Frauenhaus und örtliche Vereine. Ein Karate-Lehrer wird Tipps zur Selbstverteidigung geben.

Geballte Faust als Hilferuf

Die Veranstalter machen auch auf das internationale Hilfezeichen aufmerksam. Damit sollen von häuslicher Gewalt betroffene Frauen, aber auch Kinder oder Männer, anderen Menschen unauffällig signalisieren können, dass sie Hilfe brauchen. Sie ballen die Faust in drei Schritten: Auf die offene Handfläche wird erst der Daumen geklappt, und dann die restlichen Finger darüber. Das Zeichen sollten alle kennen und dann auch entsprechend reagieren, Kontakt suchen und helfen.