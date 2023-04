Gewalt in Kita? Polizei ermittelt gegen zwei Mitarbeiterinnen

Die Vorwürfe wiegen schwer: Eine Erzieherin der Kindertagesstätte in Greußenheim im Landkreis Würzburg soll Kinder unter anderem bis zum Würgen oder Erbrechen gefüttert haben. Es geht um den Verdacht der Nötigung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Die Polizei ermittelt derzeit gegen zwei Mitarbeiterinnen, wie ein Sprecher der Polizei Unterfranken auf BR-Anfrage bestätigte. Bekannt geworden war der Fall bereits zu Beginn des Jahres, zuerst hatte die "Main-Post" darüber berichtet.

Erzieherin belastet Kollegin schwer

Knapp drei Monate später wirft der Fall noch immer viele Fragen auf. Doch inzwischen gibt es neue Erkenntnisse. Wie die Polizei mitteilte, hat inzwischen eine der beiden Erzieherinnen umfassend bei Polizei und Staatsanwaltschaft ausgesagt. Sie habe dabei ihre Kollegin schwer belastet.

Demnach soll die hauptbeschuldigte Erzieherin ein Kind aus einem hochstehenden Gitterbett gerissen haben. Sie soll das Kind so fest am Arm gerissen haben, dass es auf den Boden gefallen sei, heißt es von der Polizei. Weiterhin soll die Erzieherin Kinder bis zum Würgen oder Erbrechen gefüttert haben. Außerdem gebe es den Verdacht, dass Kinder als Strafe allein in dunkle Zimmer "gesteckt" worden seien. Die Türe sei dabei nicht abgesperrt, aber geschlossen gewesen. Als Kinder das Zimmer verlassen wollten, soll die Erzieherin die Tür vor ihnen zugezogen haben – so der derzeitige Ermittlungsstand.

Verdacht der Nötigung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung

Die beiden Erzieherinnen waren in einer Kleinkindergruppe eingesetzt. Strafbar wären die einzelnen Vergehen als Nötigung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Auch gegen die Erzieherin, die nun ausgesagt hat, wird nach Angaben der Polizei weiterhin ermittelt – wegen Unterlassens.

"Fragwürdige Erziehungsmethoden"

Bekannt wurde der Fall im Januar 2023 durch ein Rundschreiben der Greußenheimer Bürgermeisterin Karin Kuhn an die Eltern der Einrichtung. Kurz vor Weihnachten hatte sie zwei Mitarbeiterinnen der kommunalen Kita wegen "fragwürdiger Erziehungsmethoden" suspendiert. Gleichzeitig setzte sie die Polizei in Kenntnis. Dabei blieb zunächst allerdings unklar, um welche Form von Vorwürfen es sich konkret handelt. Polizei und Bürgermeisterin betonten, dass es sich nicht um "sexuelle Übergriffe" handele. Aus Ermittlerkreisen hieß es damals, dass noch völlig unklar sei, ob das mögliche Vergehen überhaupt strafbar sei. Ende Januar informierte die Polizei bei einem Elternabend über den Verdacht.

Bürgermeisterin Karin Kuhn wollte die Vorwürfe, auf die sich die "Main-Post" beruft, auf Anfrage nicht kommentieren – insbesondere aus arbeitsrechtlichen Gründen. Nach Angaben der Polizei haben sich inzwischen auch mehrere Eltern an die Ermittler gewandt. Der Elternbeirat der Kita hat auf Anfragen bislang nicht geantwortet. Die Leiterin der Kita befindet sich derzeit im Krankenstand.

BR-Recherchen zu Gewalt in Kitas

BR-Recherchen der vergangenen Monate zeigen, wie schwierig es ist, einen Verdacht auf Gewalt in Kindertagesstätten aufzuklären. Mitte Dezember 2022 hatte der BR über Aufsichtspflichtverletzungen, Übergriffe und Gewalt in Kitas berichtet: Von 61 pädagogischen Fachkräften, mit denen BR-Reporterinnen sprachen, erklärten nur zwei, sie hätten noch nie seelische oder körperliche Gewalt gegen Kinder erlebt. Trotzdem gaben nur wenige Erzieherinnen an, diese Vorfälle auch gemeldet zu haben.

BR Recherche führte daraufhin eine Umfrage unter 76 Kita-Aufsichtsbehörden durch, 59 antworteten: Demnach stieg die Zahl der Meldungen vom vergangenen Jahr bis Anfang Dezember 2022 um rund hundert Fälle. Gleichzeitig stellte sich heraus, dass die Aufsichtsbehörden sehr unterschiedlich mit Meldungen umgehen, manche erfassen sie gar nicht. Bereits am Tag nach der ersten Berichterstattung hat der Bayerische Landtag die BR-Recherchen im Plenum debattiert. Viele Medien griffen die BR-Berichterstattung auf, darunter etwa Spiegel Online, Welt, Focus und Berliner Zeitung.