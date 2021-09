Gewalt in katholischen Kinderheimen: Franziskanerinnen antworten

Unter Schlägen und grausamen Zwängen haben Kinder in den Kinderheimen Reitenbuch und Baschenegg gelitten, über Jahrzehnte. So steht es am Donnerstag veröffentlichten Abschlussbericht einer Untersuchungskommission beim Bistum Augsburg. Zur Betreuung der Kinder waren in den beiden Einrichtungen Schwestern der "Dillinger Franziskanerinnen" eingesetzt. Sie werden in dem Bericht aufgefordert, die Schuld der damaligen Schwestern anzuerkennen und Entschädigung an die Betroffenen zu leisten.

Ordensschwestern hatten Missbrauch längst öffentlich gemacht

Überraschend nun die Reaktion: Auf BR-Anfrage sagt Schwester Elke Prochus vom Provinzialat Maria Medingen, die Dillinger Klosterschwestern hätten die Vorfälle in den Heimen im Jahr 2010 öffentlich gemacht. Seitdem habe man mit vielen Betroffenen gesprochen und auch Entschädigungen direkt an sie geleistet.

Auch an der Aufarbeitung habe sich der Orden "intensiv beteiligt". Das Schuldeingeständnis von 2010, so Schwester Prochus, könne sie heute nur bekräftigen. Die "Verfehlungen schmerzten und beschämten" sie zutiefst.

Kritik am Bistum: Klosterschwestern seien ausgenutzt worden

Gleichzeitig äußert die Vertreterin des Ordens Kritik am Bistum: Offenbar habe auch der damalige Arbeitgeber seine Verpflichtung zur Aufsicht nicht wahr genommen und die Schwestern als günstige Arbeitskräfte eingesetzt. Nach dem Abzug der klösterlichen Erzieherinnen sei das Personal verdoppelt oder verdreifacht worden.

Unklar ist nun, inwiefern der hundert Seiten starke Abschlussbericht der Untersuchungskommission zu den Heimen Reitenbuch und Baschenegg die Informationen aus dem Jahr 2010 aufgegriffen hat. Das Bistum war am Samstag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.