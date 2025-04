Gewalt in Gablingen schlimmer als vermutet? Der Fall Gunter E.

Gericht: Häftling schuldig, Wärter unschuldig

Der Gefangene informiert die damalige stellvertretende Leiterin der JVA Gablingen über seine Version des Vorfalls. Also diejenige Frau, die samt der von ihr geführten JVA-Sicherungsgruppe (SIG) im Zentrum des Gablinger JVA-Skandals steht. Der Brief des Häftlings liegt dem BR vor. "Unsere Mandantin hat sich pflichtgemäß darum gekümmert, dass der Sachverhalt aufgeklärt und von den zuständigen Instanzen weiter behandelt wird", schreibt der Anwalt der früheren Vize-Chefin dem BR.

Fest steht: Gunter E. wird nach dem Vorfall vor dem Amtsgericht Augsburg angeklagt. Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Das Gericht glaubt den Aussagen der JVA-Bediensteten, dem Häftling nicht. Gunter E. wird schuldig gesprochen. Das Urteil ist rechtskräftig. Das Ermittlungsverfahren gegen einen der Wachmänner wird eingestellt - wegen "erwiesener Unschuld". Von den Verletzungen des Häftlings ist im Urteil nirgends zu lesen.

Nach JVA-Razzia: Betroffene Ermittler

Angesichts der Vorwürfe gegen die JVA Gablingen erscheint der Fall nun in einem neuen Licht. Nach BR-Informationen gehen die Ermittler derzeit rund 200 möglichen Delikten nach. Der Verdacht reicht von Falschaussagen bis hin zu Gewalt gegen Häftlinge und das Wegsperren in den bgH-Zellen. Dort sollen Gefangene teils wochenlang grundlos und komplett nackt eingesperrt worden sein. Ermittelt wird gegen 17 Bedienstete, darunter die frühere Leitung.

Im Oktober 2024 wurde die JVA Gablingen erstmals durchsucht, um Beweise zu sichern. Was Ermittler in der Folge vorfinden, hat etliche nach BR-Informationen sehr betroffen gemacht. In Whatsapp-Chats der JVA-Bediensteten sollen Übergriffe auf Gefangene beschrieben worden sein.

Staatsanwaltschaft nimmt eingestellte Ermittlungen wieder auf

Über so schwere Verletzungen wie bei Gunter E. war in der Causa Gablingen bislang öffentlich nichts bekannt. Zugleich zeigt der Fall, wie schwer die Arbeit der Ermittler in manchen Fällen ist: Videoaufzeichnungen aus der Zelle gibt es nicht. Sollten sich also keine neuen Belege finden, stehen weiter die Aussagen der Beamten gegen die des Häftlings.

Der Fall Gunter E. wirft aber auch die Frage auf, ob nicht auch andere Häftlinge von einigen Gablinger JVA-Beamten womöglich schwer verletzt worden sind. Und ob es nicht weitere Ermittlungen gegen Wachmänner gab, die womöglich zu früh eingestellt wurden.

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) teilte dem Justizausschuss des Landtags mit, dass die Staatsanwaltschaft Augsburg einige eingestellte Ermittlungsverfahren wieder aufgenommen hat. Das könnte auch im Fall Gunter E. geschehen: "Dies hat die Staatsanwaltschaft im Blick und wird abhängig vom Ergebnis der Ermittlungen eine Wiederaufnahme von Amts wegen prüfen", so ein Sprecher der Augsburger Behörde. Bislang habe die frühere Leitung der JVA alle erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gelte für alle Beschuldigten der JVA die Unschuldsvermutung.