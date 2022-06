Gewalt in Augsburg: Attacke auf Christopher-Street-Day-Parade

Auf dem Christopher-Street-Day in Augsburg sind offenbar Teilnehmer angegriffen worden. Laut dem CSD Augsburg e.V. seien "mindestens zwei queere Personen verprügelt und getreten worden, als sie bereits am Boden lagen", schreibt der Verein.

Laut dem Vereins-Vorstand seien die Teilnehmer des CSD am Königsplatz von einer "größeren Gruppe Jungs" belästigt worden. "Als dann zwei Teilnehmer der Demo dazwischen gegangen sind, wurden sie massiv geschlagen und einer am Boden liegend gegen den Kopf getreten", so der Verein auf BR-Nachfrage. Die beiden Opfer hätten im Krankenhaus behandelt werden müssen.