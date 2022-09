Gewalt gegen Rettungsdienst und Polizei in Bamberg

Polizei, Rettungsdienst und das Personal eines Drogeriemarktes sind am Mittwochabend in Bamberg angegriffen worden. Für die Aggressoren haben die Vorfälle ein Nachspiel.

Diebstahlversuch: Frau beißt Polizisten in den Finger

Wie die Polizei mitteilte, sei gegen 17.45 Uhr eine 48 Jahre alte Frau in einer Drogerie beim Diebstahl erwischt worden. Dann habe sie einer Drogeriemitarbeiterin gegen das Bein getreten und weitere Personen bedroht und beleidigt. Auch als die Polizei eintraf, habe sich die 48-Jährige aggressiv gezeigt. Sie biss einem Beamten in den Finger, der aber Handschuhe trug. Außerdem beleidigte sie die Polizisten und versuchte, sie zu treten. Die Frau muss sich wegen Ladendiebstahls, Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

23-Jähriger greift Polizist und Rettungsassistent an

Etwas später, gegen 21.30 Uhr, wurden ein Rettungsassistent und ein Polizist leicht verletzt. Der Rettungsdienst wollte einen offenbar psychisch kranken Mann, der in der Königsstraße nackt herum gelaufen war, ins Klinikum bringen. Dabei begann der 23-Jährige zu randalieren. An der Klinik wollte er nicht aus dem Fahrzeug aussteigen und griff zwei Rettungsdienstmitarbeiter an, heißt es in einer Mitteilung. Dann flüchtete der 23-Jährige. Hinzugerufene Polizisten konnten den Mann stellen, er wurde in die Psychiatrie eingeliefert.