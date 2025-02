Gewalt gegen Polizisten: Angeschlagen zurück im Dienst

Polizeistiftung: "In jeder Uniform steckt ein Mensch"

Die Bayerische Polizeistiftung unterstützt Beamtinnen und Beamte, die im Dienst verletzt wurden – vor allem finanziell. Laut deren Vorsitzendem Thomas Lintl bekämen sie nahezu täglich Meldungen von verletzten Kolleginnen und Kollegen. "Eine Tat trifft nicht nur den Körper, sondern häufig auch die Seele", sagt Lintl, deshalb würden auch Gesprächsangebote innerhalb der Polizei immer weiter ausgebaut. "In jeder Uniform steckt ein Mensch", so Lintl.

Auch Patrick Reichl-Rapp hat es geholfen zu reden – sei es mit Kollegen, Freunden oder der Familie. Dennoch fällt es ihm schwer, an den Einsatzort von damals zurückzukehren. Das Erlebte habe sich bei ihm "eingebrannt", sagt er. Fälle wie der im Jahr 2024 in Mannheim, als ein Polizist mit einem Messer angegriffen wurde und später im Krankenhaus starb, machen ihn betroffen.

Auch Beleidigung zählt zur Gewalt gegen Polizeibeamte

Insgesamt spricht das bayerische Innenministerium von 7.913 Fällen von Gewalt gegen Polizeibeamte im Jahr 2023 in Bayern. Darunter fallen jedoch auch beispielsweise Beleidigungsdelikte. Die Tatverdächtigen sind im "Lagebild" als überwiegend deutsch, männlich und polizeibekannt aufgeführt. Außerdem sollen viele von ihnen zum Tatzeitpunkt unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

Die Daten entstammen der jährlich veröffentlichen polizeilichen Kriminalstatistik [externer Link], die von Kriminologen mitunter kritisch bewertet wird. Ihrer Ansicht nach eignet sie sich nicht als Nachweis für die Kriminalitätsentwicklung.

Polizist Patrick Reichl-Rapp achtet nach seinen Erfahrungen noch stärker auf die Eigensicherung – gerade wenn er nicht weiß, was oder wen ihn bei einem Einsatz genau erwartet. "Wichtig ist es, selbst ruhig zu bleiben", so Reichl-Rapp. Seinen Job an den Nagel zu hängen, kam für ihn nie infrage.