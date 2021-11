Gewalt gegen Frauen: Neuanfang im Frauenhaus

Morgens in einer Bäckerei in München-Neuperlach: Die Kundinnen und Kunden stehen Schlange, warten auf ihre Semmeln fürs Frühstück. Und die landen - wie immer - in einer Papiertüte. Doch heute, am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, sieht die Tüte ein bisschen anders aus als sonst: "Gewalt kommt nicht in die Tüte" steht da drauf.

Es geht um Sichtbarkeit: Aktion soll die Menschen aufrütteln

Eine Aktion vom Verein "One Billion Rising" München und der Bäckerinnung München und Landsberg. 200.000 solcher Tüten haben sie in 125 Bäckereifilialen in Südbayern verteilt. Wer bis Samstag dort seine Semmeln kauft, bekommt die in einer der Aktionstüten.