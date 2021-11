Gewalt gegen Frauen: Das ist die Lage in Bayern

Enormes Dunkelfeld bei Partnerschaftsgewalt

Die meisten Fälle von Partnerschaftsgewalt werden jedoch gar nicht erst in der Statistik registriert. Wie groß die Dunkelziffer genau ist, weiß niemand. Das BLKA verweist gegenüber dem BR auf eine Studie aus Nordrhein-Westfalen. Der Studie zufolge haben Körperverletzungen in Partnerschaften die höchste Anzeigequote, werden also am häufigsten auch zur Anzeige gebracht – etwa in 40 Prozent der Fälle. Bei Taten wie Bedrohung, Beleidigung oder Nötigung in Partnerschaften liegen die Anzeigequoten allerdings bei deutlich unter drei Prozent. Das heißt: Über 97 Prozent dieser Fälle werden schätzungsweise nicht angezeigt. Die Studie bezieht sich zwar auf Nordrhein-Westfalen, für Bayern geht das BLKA aber von einem vergleichbar großen Dunkelfeld aus.