Immer wieder werden Einsatzkräfte Opfer von Gewalt. Sie werden bei Einsätzen behindert, beschimpft oder sogar angegriffen. Laut dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd hat die Gewalt gegen Polizeibeamte im Vergleich zum Vorjahr zugenommen.

Trauriger Rekord: Über 700 Fälle allein im Süden Oberbayerns

Im Jahr 2018 habe es allein im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums 705 Fällen gegeben. Das sei ein neuer Höchststand, 2017 waren es noch 646. Es handelte sich größtenteils um Widerstandshandlungen oder um tätliche Angriffe mit teils erheblichen Verletzungen.

Darauf wollen die Staatsanwaltschaft Traunstein und das Polizeipräsidium Oberbayern Süd nun mit einer neuen Strategie reagieren. Diese startet am Montag, den 17. Juni 2019.

Möglichst schnelle Fahndungserfolge

Ziel ist, dass die Täter möglichst zeitnah ermittelt und bestraft werden können. Dafür sollen sowohl die Ermittlungen bei der Polizei, als auch die Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft priorisiert werden.

Wie Polizeipräsident Robert Kopp dem BR erklärt, will die Polizei bei entsprechenden Vorfällen idealerweise bereits am nächsten Werktag mit der Staatsanwaltschaft besprechen, ob sich der aktuelle Fall für ein beschleunigtes Verfahren eignet.

Folgende Kriterien spielen dabei eine Rolle:

Kennt man den Täter? Ist es nur einer? Ist die Sachlage relativ einfach?

Wenn dem so ist, will sie Polizei den Fall innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiten und an die Staatsanwaltschaft Traunstein weitergeben. Dort kümmert sich ein darauf spezialisierter Staatsanwalt um diese Fälle und vertritt die Anklage dann auch vor Gericht. Auch das ist neu.

Polizei erhofft sich abschreckende Wirkung

Von diesen "tatnahen" Entscheidungen erwarten sich die Behörden eine erzieherische und präventive Wirkung. Die Behörden hoffen, dass durch eine schnellere Verurteilung andere abgeschreckt werden. Dadurch wiederum würden Polizisten, Feuerwehrleute, Rettungssanitäter und andere Helfer besser vor Aggressionen und Gewalttaten geschützt.

Zudem will die Polizei über Fälle von Gewalt gegen Einsatzkräfte verstärkt öffentlich berichten, damit sich die schnellere Ahndung rumspricht.

Auch in der Oberpfalz wurde 2018 bereits ein ähnliches Vorgehen getestet, welches sich dem Vernehmen nach positiv ausgewirkt haben soll.

Die Oberbayern sind optimistisch. In einem Jahr soll dann Bilanz gezogen werden, ob durch eine schnellere Bestrafung die Gewalt gegen Einsatzkräfte auch tatsächlich zurückgeht.