Gewalt gegen Behördenmitarbeiter – Ende der offenen Rathäuser?

Verbale Auseinandersetzungen und unflätige Äußerungen sind in den Bürger- und Sozialämtern schon längst keine Seltenheit mehr. Doch in den vergangenen Wochen kamen auch mehrere tätliche Angriffe hinzu. In Rothenburg ob der Tauber wurde eine Mitarbeiterin des Jungendamtes schwer im Gesicht verletzt. In Fürth packte ein 25-Jähriger eine Mitarbeiterin der Ausländerbehörde am Hals und drückte sie gegen eine Wand. Nun wollen die Kommunen ihre Mitarbeiter besser schützen.

Sicherheitsdienst in Fürth

Der Vorfall im Bürgeramt hat die Mitarbeiter der Stadt aufgeschreckt. Nur mit Hilfe von anderen Besuchern und herbeigeeilten Kollegen konnte der Angreifer von der Mitarbeiterin weggezogen werden. Das Opfer erlitt einen Schock und ist immer noch krankgeschrieben. Der Angriff habe aber für viel Verunsicherung gesorgt, berichtet Susanne Kramer, Pressesprecherin der Stadt Fürth. Das habe die Stadtspitze dazu bewogen, einen Sicherheitsdienst einzustellen, der jetzt auf den Fluren den Ämtergebäudes Süd patrouilliert.

Konflikt-Trainings und Selbstverteidigungskurse

Die Mitarbeitenden haben außerdem den Wunsch nach Deeskalationstrainings und Selbstverteidigungskursen geäußert. Diese sollen nun zeitnah für alle Ämter mit viel Publikumsverkehr angeboten werden. Auch in Nürnberg wurden bereits alle Mitarbeiter, die in schwierige Situationen kommen könnten, durch die Polizei im Konflikt-Management geschult. Ein Sicherheitsdienst wird hier bereits seit fünf Jahren eingesetzt, dieser kontrolliert auch Taschen auf gefährliche Gegenstände. Die Mitarbeitenden sind zudem angehalten, kritische Termine nicht in Einzelbüros abzuhalten oder die Türen offenzulassen.

Besuche auf dem Bürgeramt nur noch mit Termin?

Zudem ist der Besuch der Nürnberger Meldebehörde nur noch mit Termin möglich. So werden lange Wartezeiten auf dem Fluren des Amtes vermieden, die Aggressionen hervorrufen könnten. Für die Bürger bedeutet das aber, dass sie sich lange im Voraus um einen Termin kümmern müssen. Auch in Fürth sind viele Behördengänge nur noch mit Voranmeldung möglich. Da die Ämter überlastet sind, zieht das lange Wartezeiten nach sich.

Ende der offenen Rathäuser?

Auch kleinere Gemeinden denken darüber nach, wie sie ihre Mitarbeitenden besser schützen können. In Rothenburg wird derzeit über die Einführung eines Pförtners nachgedacht. Jemand, der in einem abgeschirmten Raum zumindest einen Blick darauf hat, wer das Gebäude in welcher Absicht betritt. Auf Nachfrage von BR24 beim Bayerischen Städtetag, erklärte Pressesprecher Achim Sing, dass immer mehr Kommunen durch Sicherheitsvorkehrungen von dem Konzept des offenen Hauses abrücken würden. Das aber müsse jede Stadt oder Gemeinde für sich selbst entscheiden.