Gewalt beim Fußballspiel: 27-Jähriger vor Gericht

Er soll seinen am Boden liegenden Gegenspieler an den Kopf getreten haben, deshalb muss sich ein 27 Jahre alter Fußballer jetzt vor dem Amtsgericht Augsburg verantworten. Sein Gegenspieler stellte Strafanzeige. Er hatte durch den Tritt bei einem Spiel der zweiten Mannschaften des FC Haunstetten und des SV Mering im September 2021 eine Prellung am Hinterkopf und einen Tinnitus erlitten.

Tritte und Ohrfeigen als Teil des sportlichen Wettkampfs

Meist landen selbst harte Fouls beim Fußball nicht vor dem Strafrichter. Auch Tätlichkeiten wie Tritte oder Ohrfeigen werden als Teil des sportlichen Wettkampfes betrachtet und werden dann in der Regel nicht strafrechtlich verfolgt: Das aber nur solange, wie es einen Zusammenhang mit dem Spiel und dem sportlichen Erfolg der eigenen Mannschaft gibt.

Attacken nach Spielende werden anders bewertet

Fehlt dieser Zusammenhang – etwa bei einer Attacke nach Spielende auf dem Weg in die Kabine – kann es dagegen zu einem Strafverfahren kommen. Am Amtsgericht Augsburg liegt die Zahl solcher Fälle nach Angaben eines Sprechers jährlich im niedrigen einstelligen Bereich.

Das Opfer lag bei dem Tritt am Boden

Weil das Opfer bei dem Tritt im September – nach dem Stand der Ermittlungen – abseits des Spielgeschehens im eigenen Tor am Boden lag, wertet die Staatsanwaltschaft die Attacke als gefährliche Körperverletzung. Folgt das Gericht dieser Einschätzung müsste der 27-jährige Angeklagte mindestens mit einer Bewährungsstrafe rechnen.