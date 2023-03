Gewalt bei Jugendlichen: Polizei setzt auf Prävention

8.30 Uhr: Im Klassenzimmer der 6b des Melanchthon-Gymnasiums gestaltet die Polizei heute den Unterricht. Ein Workshop zum Thema Gewalt steht an. Zunächst geht es dabei um die Frage: Was ist Gewalt und welche Arten davon gibt es?

Dafür verteilen Polizistin Mirjam Werner und ihr Kollege Lukas Brütting Bilder, die verschiedene Situationen zeigen. Diese sollen die Kinder nun einordnen: Gewalt oder keine Gewalt? Nicht immer sind sich die Jugendlichen ganz einig, zum Beispiel wenn es um das Thema Beleidigung oder Sachbeschädigung geht. Dass hier auch Gewalt im Spiel ist, nämlich seelische sowie Gewalt gegen Sachen, ist für einige neu, auch für die elfjährige Hanna: "Es gibt sehr viele Arten der Gewalt, auch da wo man es nicht immer vermutet."

Gewalt erkennen und verhindern

Erkennen, wo Gewalt anfängt, was sie bewirkt und wie sie sich verhindern lässt. Mit ihren Workshops will die Polizei dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche gar nicht erst zu Tätern werden und darüber hinaus lernen, wie sie sich in brenzligen Situationen verhalten können, erklärt Mirjam Werner: "Was passiert, wenn ich in der U-Bahn zum Beispiel sehe, dass sich zwei Leute prügeln? Wo kann ich Hilfe holen? Das wissen die Kinder oft nicht, dass es in den öffentlichen Verkehrsmitteln SOS-Knöpfe gibt. Da helfen wir einfach weiter, indem wir ihnen präventiv Tipps geben."

Die verschiedenen Formen der Gewalt

Auch das Thema Mobbing spielt eine Rolle, gerade im Schulkontext. Den Kindern wird bewusst gemacht, dass auch Worte verletzen können und man sich mit Beleidigungen strafbar machen kann, auch wenn sie vielleicht nur Spaß sein sollten.

Die 12-Jährige Elisa ist froh, gelernt zu haben, welche verschiedenen Gesichter Gewalt haben kann. Sie selbst musste schon eine Schlägerei in einem Fußballstadion mitansehen und erinnert sich nur ungern an die beängstigenden Szenen. Den Workshop der Polizei findet sie super. "Dann weiß man auch, dass so etwas passieren kann und dass man sofort jemanden hat, dem man es erzählen kann." Man brauche keine Angst zu haben, zur Polizei zu gehen, so die 12-Jährige.

Steigende Gewalt an Schulen

Das Angebot der Nürnberger Polizei ist schulübergreifend sehr gefragt. Viele Lehrerinnen und Lehrer stellen fest, dass die Gewaltbereitschaft in den vergangenen Jahren zugenommen hat, sagt Polizist Lukas Brütting . "Von der einfachen Schulhofschlägerei zum Mobbing in der Klasse bis zur Sachbeschädigung in den Toilettenräumen oder am Schulgebäude selbst: Da ist auf jeden Fall von einer steigenden Tendenz zu sprechen, deshalb bieten wir unter anderem diesen Unterricht an."

Ende der Corona-Maßnahmen als Startschuss für Gewalttaten

Die offiziellen Zahlen der Kriminalstatistik zeigen laut Polizeisprecher Marc Siegl, dass die Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen steigt – auch in Mittelfranken. Seiner Meinung nach sind verschiedene Faktoren dafür verantwortlich. "Der offensichtlichste ist sicherlich die Corona-Pandemie, der weitgehende Wegfall der Einschränkungen im letzten Jahr und auch die Rückgewinnung der Freiheiten der Kinder und Jugendlichen, die dann vielleicht auch das erste Mal in ihrem Leben die Freiheiten so genießen konnten und dann eben auch straffällig geworden sind."

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, sind die Beamten auch in den kommenden Wochen an Nürnberger Schulen unterwegs. Der Terminkalender ist jedenfalls voll.