Gewässerkompetenzzentrum in Niederbayern eröffnet

Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) hat am Montag das neu errichtete Gewässerkompetenzzentrum in Landau an der Isar eröffnet. Darin können unter anderem Wasserproben untersucht und Ursachen von Fischsterben analysiert werden.

Fische zerlegen und heimische Gewässer schützen

Der Kreisfischereiverein hat rund 1,3 Millionen Euro in das das große L-förmige Gebäude aus heimischem Holz inevstiert. Das neue Kompetenzzentrum verfügt über Fortbildungsräume mit modernster Technik, eine Lehrküche zur Zubereitung heimischer Fische und einen modernen Zerlegeraum.

Herzstück aber ist das Labor, in dem künftig Wasserproben aus heimischen Gewässern schnell analysiert werden können. Enorm wichtig, sagt Michael Kreiner, der Vorsitzende des Kreisfischereivereins Landau an der Isar: "Weil wir damit in der Lage sind, künftig zum Beispiel bei Fischsterben sehr schnell den Verursacher ausfindig zu machen. Und wir wollen auch eine Alarmierungskette aufbauen, damit wir bei Schäden künftig sehr schnell handeln können."

Kaniber: Vorbildprojekt für den Gewässerschutz

Das Labor, das erst noch komplett eingerichtet werden muss, steht auch benachbarten Fischereivereinen zur Verfügung. Kaniber sprach von einem Vorbildprojekt für den Gewässerschutz. Leider, so die Ministerin, stehen zwei Drittel der in Bayern heimischen Fischarten auf der Roten Liste gefährdeter Tiere. Das zeige, wie wichtig der Gewässerschutz ist.