Gewächshausbetreiber in der Energiekrise

Die Tomate mag es warm. Bei 20 bis 22 Grad wächst sie am besten. Doch solche Temperaturen kann sich Gärtnermeister Andreas Evers nicht mehr leisten. Er heizt mit Gas. Normalerweise baut der Gemüsebauer im Münchner Norden auf 1,5 Hektar unter Glas auch im Winter Tomaten und Gurken an. Doch damit ist jetzt Schluss. Sein Problem: Zum Ende des Jahres läuft sein Gasvertrag aus. Dann fällt er in die Grundversorgung. Er weiß noch nicht, mit welchen Preisen er dann genau rechnen muss. Aber teuer wird es auf jeden Fall.

Hohe Energiepreise können nicht an Kunden weitergegeben werden

"Es wird eigentlich alles teurer", so Andreas Evers Fazit. Angefangen vom Saatgut über Jungpflanzen, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Nützlinge, aber auch das Verpackungsmaterial, der Diesel – und natürlich das Gas und der Strom auch. Die gestiegenen Kosten – vor allem die hohen Energiepreise – kann er nicht einfach weitergeben an seine Kunden. Denn auch die müssen sparen und sind bereits jetzt zurückhaltender, hat der Gärtnermeister beobachtet: Spontankäufe zum Beispiel von Cocktail-Tomaten würden oft komplett wegfallen.

Würde Andreas Evers diesen Winter trotzdem Tomaten produzieren, würde dies im Verkauf erheblich teurer werden: "Wenn wir normal produzieren würden, dann wäre der Kilo-Preis bei den Tomaten mindestens einen Euro höher. Bei den Cocktail-Tomaten würde es sogar zwei Euro ausmachen", hat er ausgerechnet.