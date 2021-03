GEW Unterfranken: Präsenzunterricht kommt zu früh

Laut der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Unterfranken ist es zu früh für Präsenz- und Wechselunterricht. Das zeigen Ergebnisse einer Blitzumfrage der GEW. Befragt wurden Lehrkräfte aus allen Klassen und Schularten. Der Wechsel sei zu früh erfolgt, da der Gesundheitsschutz aller Beteiligten noch nicht gewährleistet sei.

GEW: Selbsttests noch nicht in den Schulen angekommen

Der GEW zufolge teilten Lehrkräfte im Rahmen der Umfrage mit, dass unter anderem die versprochenen Selbst-Schnelltests teilweise nicht ankommen seien. Auch wenn die Tests dann da seien, gebe es Unsicherheiten, was die Handhabung angeht. "Sind wir jetzt die Außenstelle des Gesundheitsamts?", habe sich ein Grundschul-Schulleiter vom Untermain im Rahmen der Blitzumfrage geäußert.

Hygieneregeln stellen Schulen vor Herausforderungen

Wie aus der Umfrage hervorging, hadern die Lehrkräfte auch mit der Einhaltung der Hygieneregeln. "In der Praxis ist es fast unmöglich, alle permanent so zu überwachen, dass sie auf Abstand bleiben. Und spätestens in den Pausen oder auf dem Schulweg kommen sie sich auch ohne Maske oft viel zu nahe", so eine Gymnasiallehrkraft. Die Lehrkräfte wünschen sich mit Blick auf die Zeiten nach der Pandemie unter anderem kleinere Klassen und die intensivere Förderung sozialer Kompetenzen.

Präsenzunterricht in weiten Teilen Unterfrankens

Laut Robert Koch-Institut (RKI) in Unterfranken der Corona-Inzidenzwert in Unterfranken in folgenden aktuell zwischen 50 und 100: Landkreis Aschaffenburg (78,1), Landkreis Bad Kissingen (87,2), Landkreis Haßberge (55,7), Landkreis Kitzingen (16,5), Landkreis Miltenberg (70,7), Landkreis Rhön-Grabfeld (72,8), Landkreis Schweinfurt (53,7), Stadt Schweinfurt (88,0), Landkreis Würzburg (49,9) und Stadt Würzburg (63,3). In den anderen Regionen ist derzeit nur Distanzunterricht möglich.