Getrübtes Paddelvergnügen: Pegnitz führt wenig Wasser

Lisa Roselt und Attila Hartwig haben sich ein knallblaues Kanu gemietet. Das Pärchen feiert heute sein siebenjähriges Jubiläum und will das bei einer Tour auf der Pegnitz genießen. Von Artelshofen bei Vorra (Lkr. Nürnberger Land) aus geht es rund zehn Kilometer flussabwärts die Pegnitz entlang. Die beiden freuen sich richtig auf die Tour. Bootsverleiher Stefan Sutoi erklärt ihnen die wichtigsten Handgriffe. Wenn man auf der linken Seite paddelt, geht das Kanu nach rechts, wenn man rechts paddelt, dann geht es nach links.

Niedriger Wasserstand, kürzere Kanutouren

Das Pärchen ist also gut gerüstet für eine genussvolle Kanutour – wäre da nicht der niedrige Wasserstand in der Pegnitz. Für Bootsverleiher Stefan Sutoi ist das ein Problem. Denn eigentlich würde er gerne auch Touren von der Einstiegsstelle bei Günterstal in der Nähe von Velden anbieten, von Artelshofen rund sieben Kilometer flussaufwärts gelegen. Doch das dürfen er und seine Kollegen derzeit nicht. Der Pegel der Pegnitz ist dort nämlich nur maximal 1 Meter 20 Meter tief. Um das sensible Ökosystem des Flusses zu schützen, muss der Wasserstand aber mindestens 1.30 Meter betragen, sonst werden zum Beispiel Fischeier durch Paddel beschädigt. Für Stefan Sutoi bedeutet das auch wirtschaftliche Einbußen, weil er nun seine Touren günstiger anbieten muss. Auch im vergangenen Jahr konnten seine Gäste nur selten von Günterstal aus starten. In diesem Jahr war es noch gar nicht möglich.

Schnee und Regen im Winter und Frühling versicherten im Karst

Der Winter war schneereich und das Frühjahr verregnet. Trotzdem führt die Pegnitz zu wenig Wasser. Im oberen Flusslauf bei Velden reicht es nicht zum Kanufahren. Schuld daran sei der Karst, erklärt Ulrich Schmidt vom Wasserwirtschaftsamt in Nürnberg. Karst ist ein Kalkgestein mit vielen unterirdischen Höhlen. Niederschläge versickern hier schnell. Hinzu käme, dass es in den vergangenen Jahren weniger Niederschläge gegeben habe. So seien die unterirdischen Höhlen leerer als früher und das Wasser fließe nicht in die Pegnitz ab, so Schmidt.