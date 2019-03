Getrübter Faschingsspaß: Absagen wegen zu hoher Auflagen

Nach 20 Jahren wird es in Genderkingen erstmals keinen Faschingsumzug geben. Das kündigte Udo Heininger, der Präsident der "Faschingsfreunde" vor einigen Tagen an. Die Entscheidung sei schwergefallen, doch dem Verein sei nichts Anderes übrig geblieben. Zu streng seien die behördlichen Auflagen. Professionelle Sicherheitskonzepte würden inzwischen einen fünfstelligen Betrag verschlingen. Genügend Helfer für eine Veranstaltung in dieser Größenordnung zu finden, sei ohnehin nicht leicht. Mit der Absage des "Gaudiwurms" wolle er nun ein Zeichen setzen.

Faschings-Aus in vielen Gemeinden

Nicht die einzige Gemeinde, die in diesem Jahr mit den Vorgaben der Behörden zu kämpfen hat. In Megesheim (Lkr. Donau-Ries) wurde die Strecke um die Hälfte gekürzt, in Kempten, Klosterlechfeld (Lkr. Augsburg) und Jettingen-Scheppach (Lkr. Günzburg) strich der jeweils ortsansässige Fastnachtsverein sämtliche Großveranstaltungen zur "fünften Jahreszeit".

Der Spaß mit den Behörden

Außer den Sicherheitsvorschriften gibt es eine Reihe weiterer Probleme, wie die umfangreichen Bestimmungen zu Lautstärke und Zulasskontrollen. In Zell im Unterallgäu fiel beispielsweise der Faschingsball aus, weil sich die Organisatoren nicht mit den Behörden auf die maximal erlaubte Besucherzahl einigen konnten.

Aus ähnlichen Gründen fällt auch die Feier in Gundelfingen im Landkreis Dillingen aus. Das Feuerwehrhaus sei wegen des Umzugs, der um das Feuerwehrhaus herumführt, nicht mehr zugänglich, erklärten die Organisatoren ihre Absage.

Perspektiven für 2020

Der Präsident des Regionalverbands bayerisch-schwäbischer Fasnachtsvereine, Chrtistoph Spies, rät seinen Mitgliedern, sich nicht von bürokratischen Hürden abschrecken zu lassen. Vieles könne in einem "guten Miteinander" gelöst werden.

Udo Heininger von den "Faschingsfreunden" in Genderkingen kündigte am Samstag bei einem bunten Abend im Zollsaal an, dass es 2020 den Gaudiwurm in seinem Ort wieder geben wird.