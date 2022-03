Getreidelager in Franken voll: Kein Grund Mehl zu horten

Die Walzenstühle in der Winkler Mühle in Gustenfelden im Landkreis Roth arbeiten ohne Pause. Rund um die Uhr läuft die Mühle. Und Müller Stefan Winkler malt Korn so viel wie nur geht. Zehn Tonnen Mehl produziert er am Tag, aber die Kunden wollen mehr.

Winkler kann sich darüber nur wundern. "Also normal ist das nicht mehr, die schieben alle eine Angst, dass wir verhungern müssen oder kein Mehl mehr bekommen," sagt Müller Stefan Winkler. Dabei sei die Panik, kein Mehl zu bekommen, völliger Quatsch. Denn Mehl ist genug da - und hamstern sei überflüssig.

Kein Getreide aus der Ukraine

Die Traditionsmühle in Gustenfelden bezieht ihr Getreide fast ausschließlich aus Mittelfranken und wird von regionalen Bauern beliefert. Stefan Winkler lagert das Getreide in den Speichern der Mühle, so wie er das immer getan hat. Aus seiner Sicht gibt es also gar kein Problem.

"Wir haben bis jetzt keine Knappheit, weil wir auch nur aus der Region Getreide kaufen. Wir beziehen aus Russland oder der Ukraine gar kein Getreide.“ Stefan Winkler, Müller in Gustenfelden

Trotzdem wurde das Team der Mühle im Hofladen in den vergangenen Wochen regelrecht überrannt und leer gekauft. Deshalb gilt jetzt hier: Pro Person maximal 10 Kilo. "Was wir haben, geben wir ja gerne her. Wir wollen aber, dass jeder noch einen Zugang zu Mehl hat. Und nicht einzelne Kunden einfach alles aufkaufen."