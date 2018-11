Getöteter Rollerfahrer: Freispruch für Angeklagten

Über zwei Jahre haben die Ermittler der Polizei Furth im Wald (Lkr. Cham) nach einem Unfallfahrer gesucht. Jetzt hat das Amtsgericht Cham einen Beschuldigten freigesprochen. Das hat Gerichtssprecher Stefan Simmeth heute mitgeteilt.

Rollerfahrer stürzt und stirbt

Bei dem Prozess ging es um fahrlässige Tötung. Dem Autofahrer war vorgeworfen worden, den damals 54-jährigen Rollerfahrer zu knapp überholt zu haben, sodass er stürzte. Ein paar Stunden später starb dieser an seinen schweren Verletzungen. Da der Unfallfahrer geflüchtet war, wurde eine in Furth bis dahin einmalige Fahndung eingeleitet.

Zeuge wurde hypnotisiert

Die Polizisten werteten 2.000 Mobilfunkdaten aus, über 4.000 Fahrzeuge und etwa 10.000 Personen wurden überprüft. Außerdem ließ die Polizei einen Zeugen hypnotisieren. Der Mann sollte sich dadurch an das Nummernschild des Autos erinnern, das den Rollerfahrer zum Stürzen brachte. Er hatte den Unfall im August 2015 beobachtet. Wie der stellvertretende Dienststellenleiter Ludwig Kreitl mitteilt, hat eine Professorin aus Erlangen die Hypnose durchgeführt. Diese Methode sei auch vor Gericht zulässig. Im aktuellen Fall ergab sich dadurch aber kein entscheidender Hinweis, so Kreitl.

Der Angeklagte meldete sich zunächst als Zeuge

In dem Autofahrer, der sich selbst bei der Polizei als Zeuge gemeldet hatte, dachte die Staatsanwaltschaft den Schuldigen gefunden zu haben. Bei der Vernehmung sagte er aus, er habe einen Rollerfahrer überholt, ein seltsames Geräusch gehört und den Mann dann nicht mehr im Rückspiegel gesehen. Während des Prozesses machte der Mann allerdings keine Angaben. Auch andere Indizien wurden widerlegt. So war er am Unfalltag offenbar gar nicht in Furth. Er wurde freigesprochen.

Ob es ein Freispruch erster oder zweiter Klasse wird und ob jetzt weiter ermittelt wird, ist noch nicht klar, so der Sprecher des Amtsgerichts.