Getöteter Passant in Augsburg war Feuerwehrmann

In der Augsburger Innenstadt ist am späten Freitagabend ein Mann bei einem Streit mit Unbekannten tödlich verletzt worden. Der 49-Jährige aus dem Landkreis Augsburg war mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar nach dem Besuch des Christkindlesmarktes in Richtung Königsplatz unterwegs, als er gegen 22.20 Uhr mit einer Gruppe junger Männer in Streit geriet.

Mann stürzt nach Schlag gegen Kopf

Der Streit eskalierte. Einer der sieben Männer schlug dem 49-Jährigen gegen den Kopf, dieser verlor den Halt und stürzte zu Boden, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Ein alarmierter Notarzt versuchte, den Mann wiederzubeleben - ohne Erfolg.

Opfer war Berufsfeuerwehrmann

Wie Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) später erklärte, war der Verstorbene Mitglied der Berufsfeuerwehr Augsburg. Der Mann sei privat in der Stadt unterwegs gewesen. Gribl zeigte sich in einem Facebookpost bestürzt. "Trauer macht mein Herz schwer. Augsburg ist Schauplatz einer folgenschweren Gewalttat geworden", schriebt er. Die Tat sei "bestürzend" und mache "fassungslos". Gribl drückte den Hinterbliebenen und allen Kameradinnen und Kameraden der Berufsfeuerwehr sein Mitgefühl aus.