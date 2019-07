vor 12 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Getöteter Mann bei Lauf - 31-jähriger Laufer sitzt in U-Haft

Der Tote, der am Sonntag in einem Wald bei Lauf an der Pegnitz gefunden wurde, kam nach Erkenntnissen der Polizei durch massive Gewalteinwirkung ums Leben. Als dringend tatverdächtig gilt ein 31-jähriger Mann aus Lauf. Er sitzt in Untersuchungshaft.