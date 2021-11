Verbrechen in Neuhausen: Kroate liegt tot in seiner Wohnung

Ein Mann aus Kroatien, der in München gelebt hat, ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Polizei, die den 49-Jährigen am Freitag (05.11.21) tot in seiner Wohnung gefunden hat, ermittelt wegen vorsätzlicher Tötung gegen Unbekannt.

Polizei öffnet Wohnungstür in Neuhausen

Eine Angehörige hatte sich am Freitagnachmittag bei der Polizei gemeldet, weil sie den 49-Jährigen seit mehreren Tagen nicht erreichen konnte. Beamte klingelten daraufhin an seiner Wohnungstür im dritten Stock eines Mehrparteienhauses im Stadtteil Neuhausen. Doch niemand öffnete. Zunächst versuchte die Feuerwehr, die Tür gewaltsam zu öffnen. Als dies misslang, verschafften sich Einsatzkräfte über eine Drehleiter Zugang über den Balkon.