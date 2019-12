Getöteter Feuerwehrmann in Augsburg: Tiefe Trauer in ganz Bayern

Mit Kerzen, Blumen und Kränzen bekunden viele Menschen in Augsburg ihre Anteilnahme am Tod des Feuerwehrmanns aus Augsburg. In den Sozialen Medien bringen viele Bayern ihre Trauer und ihre Wut über die tödliche Attacke zum Ausdruck. Der 49-jährige Mann war zusammen mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar in der Augsburger Innenstadt unterwegs, als er gegen 22 Uhr mit einer Gruppe junger Männer in Streit geriet. Er sollte diesen Streit nicht überleben.

Augsburger Feuerwehrleute trauern um ihren Kollegen

Unter seinen Kollegen ist der Schock groß. Um das Unfassbare zu verarbeiten, kamen rund 100 bis 150 Feuerwehrleute am Sonntagmorgen zu einem stillen Gedenken zusammen. Die Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr Augsburg standen Arm in Arm um den Tatort. Sie legten Kränze nieder und entzündeten Kerzen. Sie wollten an der Stelle von ihm Abschied nehmen, an dem er getötet wurde.

"Ich kannte ihn sehr gut", erklärte der Sprecher der Augsburger Berufsfeuerwehr. Die Feuerwehr sei eine starke Gemeinschaft mit großen Zusammenhalt. Umso mehr seien jetzt alle betroffen. Bereits am Abend zuvor hatten Menschen Blumen und Kränze niedergelegt sowie Kerzen und Grablichter entzündet.