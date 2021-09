Getötete Vermieterin in München: Tatverdächtiger festgenommen

Es war ein grausamer Fund in München-Obermenzing vergangenes Weihnachten: Eine 66-jährige Vermieterin war in ihrem Haus laut Obduktion gewaltsam ums Leben gekommen. Eine Mieterin hatte am Sonntag die Leiche entdeckt und den Notruf gewählt. Die Polizei hatte daraufhin nach Zeugen gesucht. Jetzt gibt es offenbar einen Tatverdächtigen. Weitere Informationen wollen die Ermittler nach Mittag bekanntgeben. Unter anderem sollen Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen sein.

Nach Leichenfund wurde Sonderkommission eingerichtet

Nach dem Fund der Leiche hatte die Polizei die Sonderkommission «SOKO Mira» eingerichtet. Laut Polizei wies die Leiche mehrere Verletzungen auf, die zum Tod geführt hatten. Welcher Art diese Verletzungen waren, wollten die Kriminalbeamten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt geben. Einen Schusswaffengebrauch schlossen sie allerdings aus.

Bekanntenkreis durchforstet

Die 66-Jährige hatte mehrere Zimmer in ihrem Haus untervermietet, über die Weihnachtsfeiertage waren die Untermieter aber verreist. Die Polizei rief die Untermieter - auch ehemalige - auf, sich zu melden, ebenso wie alle anderen, die in der Vergangenheit Kontakt zu der 66-Jährigen hatten.

Mira K. stammte aus Serbien

Weil sich die Staatsanwaltschaft mehr Erfolg bei der Suche nach möglichen Zeugen erhofft hatte, wurde damals auch der Name des Opfers veröffentlicht: Mira K. stammte ursprünglich aus Serbien, war aber inzwischen deutsche Staatsangehörige.

Die geschiedene Frau vermietete laut Kenntnisstand regelmäßig mehrere Zimmer in ihrem Haus im Stadtteil Obermenzing überwiegend an Personen aus ihrem Geburtsland Serbien. Mitunter teilten sich wohl mehrere Mieter einen Raum.