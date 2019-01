Getötete Tramperin: Lkw-Fahrer soll bald angeklagt werden

Noch im ersten Quartal dieses Jahres werde die Staatsanwaltschaft Bayreuth voraussichtlich Anklage gegen den marokkanischen Lkw-Fahrer erheben, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Herbert Potzel auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Der Mann werde vor dem Landgericht Bayreuth angeklagt. Einen genauen Zeitpunkt für die Anklageerhebung und den Prozessbeginn kann Potzel aber noch nicht nennen.

Lkw-Fahrer unter Mordverdacht

Die 28-jährige Studentin Sophia L. wollte im Juni vergangenen Jahres per Anhalter von Leipzig Richtung Nürnberg und dann weiter in ihre Heimat Amberg fahren. Dort kam sie aber nie an. Bei Leipzig stieg sie in den Lkw des 41-jährigen Tatverdächtigen, eine Woche später wurde ihre Leiche in Spanien gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Lkw-Fahrer die junge Frau in Oberfranken getötet hat.