Getötete Jugendliche in Weisendorf: Ein Ort im Schockzustand

Die Bluttat vom Dreikönigstag hat viele Einwohnerinnen und Einwohner von Weisendorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt in eine Art Schockzustand versetzt. Noch immer können sie nicht begreifen, warum ein 14-jähriges Mädchen sterben musste.

17-Jähriger in U-Haft: Polizei sucht nach dem Motiv

Ausgerechnet der 17 Jahre alte Bruder gilt laut Polizei als dringend tatverdächtig. Er soll seine kleine Schwester mit einem Messer getötet, seine 41 Jahre alte Mutter schwer verletzt haben. Seit Samstag sitzt der Jugendliche in Untersuchungshaft. Die Kripo Erlangen ermittelt derzeit nach einem möglichen Motiv. "Bei solch schweren Delikten ist immer auch die Frage nach einer möglichen Beeinflussung durch Alkohol- oder Drogenkonsum Gegenstand der Ermittlungen", sagte ein Polizeisprecher BR24 am Montag.

Weisendorfer sind erschüttert

Und auch die Menschen im Ort rätseln, wie es zu der Tat kommen konnte. Zahlreiche Blumen und Kerzen wurden vor der Doppelhaushälfte in dem 6.000-Seelen-Ort niedergelegt. "Warum? Es ist einfach sinnlos, das Mädchen hatte sein ganzes Leben noch vor sich", sagt eine Frau. "Natürlich macht man sich Gedanken, wenn man selbst eine Tochter hat, die nur zwei Jahre jünger ist." Ein Mann berichtet, alle im Ort seien erschüttert. "Wie kann man sowas tun?", fragt er.

Hintergründe der Tat noch unklar

Genau das versucht die Polizei nun herauszufinden. Schreie, die Zeugen an besagtem Freitagmorgen gehört haben wollen und daraufhin die Polizei riefen, deuten auf einen Streit hin, der der Tat vorausgegangen sein könnte. Laut einem Polizeisprecher stehen noch einige Zeugenbefragungen aus. Zudem werden sämtliche Spuren, die am Tatort gesichert wurden, nun untersucht.

Unübersehbar waren Blutspuren außerhalb des Wohnhauses sowie an der Klingel eines Nachbarn. Eventuell hatte die schwerverletzte Mutter des Tatverdächtigen versucht, dort Hilfe zu holen. Als die Polizei am Freitagmorgen eintraf, befand sich die 41-Jährige außerhalb des Hauses. Ihre 14 Jahre alte Tochter war zu diesem Zeitpunkt bereits tot.

Obduktion am Montag

Der 17-Jährige wurde daraufhin in Tatortnähe festgenommen, so die Polizei. Ob er sich bereits zum Tatvorwurf geäußert hat, ist nicht bekannt. Die 14 Jahre alte Schwester wird am heutigen Montag obduziert. Ein Ergebnis will die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth im Laufe des Tages bekanntgeben.