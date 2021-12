Getötete Frau in Burgfarrnbach: Tatverdächtiger festgenommen

Der Tatverdächtige, der im Fürther Stadtteil Burgfarrnbach eine Frau getötet haben soll, ist in Bochum festgenommen worden. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken heute mit. Der 44 Jahre alte Mann wurde demnach im Zuge einer gezielten Fahndung am Samstagabend mit Hilfe von Spezialeinsatzkräften festgenommen.

Zusammenarbeit der Polizei

Der 44-Jährige stand den Angaben nach schon frühzeitig im Fokus der Ermittlungen. In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt sei es dann gelungen, den Aufenthaltsort des Tatverdächtigen zu ermitteln. Der Mann soll noch heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Schwerverletzte Frau in Wohnung gefunden

Am 10. Dezember war die Polizei alarmiert worden, weil in einem Wohnhaus in Burgfarrnbach eine schwerverletzte Frau aufgefunden war. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später starb. Ihre Verletzungen ließen darauf schließen, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war.