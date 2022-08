Getötete 23-Jährige von Ingolstadt stammt aus Raum Heilbronn

Für die Polizei steht fest: Die Tat vom 16. August war ein Gewaltverbrechen. Die in einem Auto in Ingolstadt gefundene Frauenleiche ist eine 23-jährige gebürtige Algerierin aus dem Landkreis Heilbronn. Das hat laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt nun ein DNA-Abgleich ergeben. Die Mordkommissionen Ingolstadt und Heilbronn ermitteln mit Hochdruck, zwei Tatverdächtige - eine 23-jährige Deutsch-Irakerin und ein 23-jährigen Kosovare - sitzen bereits in Untersuchungshaft.

Leiche zunächst verwechselt

Das Auto, in dem die Getötete lag, gehört der mutmaßlichen Täterin, die dem Opfer täuschend ähnlich sieht. So waren die Ermittler zunächst davon ausgegangen, dass es sich bei der Toten um die inzwischen Verdächtige handelte.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die am Dienstag (16. August) im Bereich Heilbronn/Eppingen verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise auf einen dunklen Pkw mit Ingolstädter Kennzeichen geben können.

Rettungskräfte kamen zu spät

Polizei und Rettungskräfte waren an jenem Dienstag um kurz nach 23 Uhr gerufen worden, weil sich in einem Pkw im Stadtteil Südost eine Frau in hilfloser Lage befand. Durch eine aufgeschlagene Scheibe verschafften sich die Helfer Zugang zu der Frau, ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Zur Art der Verletzungen äußerte sich die Polizei bisher nicht, die Frau wurde aber nicht erschossen, so ein Sprecher.

Festnahmen am Tag danach

Die zunächst für tot gehaltene 23-jährige Ingolstädterin wurde noch am nächsten Tag kurz vor 22 Uhr festgenommen. In der Nacht zu Donnerstag nahmen Spezialkräfte außerdem einen 23-jährigen Mann in seiner Ingolstädter Wohnung fest. Er soll ebenfalls an der Tötung der Frau beteiligt gewesen sein. Die genauen Zusammenhänge und Motive der Tat stellen die Polizei derzeit noch vor Rätsel.