Gethsemanekirche Kirche in Würzburg mit Z-Symbol beschmiert

Die Würzburger Gethsemanekirche am Heuchelhof wurde am vergangenen Wochenende an mehreren Stellen mit dem Symbol "Z" beschmiert. Daraufhin hat die Kirche am Sonntagabend spontan ein Friedensgebet organisiert. Über das Z-Symbol ist bekannt, dass es als Unterstützungszeichen der russischen Armee im Ukraine-Krieg gilt.

Fünf große "Z"-Symbole an Kirchenmauer

Anna Bamberger, Pfarrerin der Gethsemanekirche, sagt: "Als wir zum Gottesdienst kamen, haben wir gesehen, dass fünf große schwarze "Z" an unsere Kirchenmauern gesprüht sind, auch ganz prominent, gut sichtbar von allen Seiten. Das hat uns ganz schön erschüttert." Die Pfarrerin ergänzt: "Das Z steht für den Sieg der Russen in der Ukraine, für die russische Armee. Dort wird es immer wieder auf den Panzern gesehen und soll auch hier provozieren." Mit der spontanen Friedensandacht habe die Gemeinde zeigen wollen, dass die Kirche für Gemeinschaft und Frieden steht.

Zahlreiche Personen bei Friedensgebet in Würzburg

An dem kurzfristigen Friedensgebet haben zahlreiche Personen teilgenommen – dabei war unter anderem Christiane Kerner, Vorsitzende des Bürgervereins Heuchelhof und Stadträtin. "Ich war sehr entsetzt als ich nach meinem Kirchgang dieses "Z" sah. Ich wünsche mir sehnsüchtig, dass dieser Krieg zu Ende geht“, so Kerner. Albina Baumann vom Verein Landsmannschaft der Deutschen aus Russland war auch vor Ort um ein Zeichen gegen Hass zu setzen. "Wir müssen schauen, dass wir zusammenhalten für Frieden", sagte sie.