Geteiltes Echo auf Corona-Maßnahmen in Niederbayern

Große Unsicherheit und Ärger herrscht in Bezug auf die gestrigen Beschlüssen zur Verlängerung des Teil-Lockdowns. Das grösste Manko sieht die Tourismusbranche im Bayerischen Wald darin, dass erst am 20. Dezember endgültig über die Weihnachts- und Silvestersaison entschieden werden soll - eine Saison, die mit Abstand eine der umsatzstärksten in jedem Jahr ist.

Planungsunsicherheit belastet Tourismus

"Es ist frustrierend, unsere Branche wird jetzt als Sündenbock dargestellt, obwohl wir alle gute Hygienekonzepte haben" Maria Geiger, Hotelchefin des Wellnesshotels "Lindenwirt" in Unterried

Gastgeber, Personal und Gäste bräuchten jetzt dringend Planungssicherheit. Etliche Weihnachtsgäste ließen ihre Buchungen stehen, in der Hoffnung, doch kommen zu dürfen. Das Personal sei, den Frühjahrs-Lockdown mit eingerechnet, den mittlerweile vierten Monat in Kurzarbeit. Trinkgelder fehlten, die viele miteinkalkuliert haben, so die Beschwerden der Hoteliers und Gastronomen in Bodenmais.

Schulen begrüßen Pläne zum Wechselunterricht

Positiv sehen dagegen die Schulen die Beschlüsse: Nachdem der Inzidenzwert der Stadt Passau heute die 400er-Marke überschritten hat, zeigen sich Passauer Schulleiter von Gymnasien und Realschule erleichtert, dass die Bundespolitik generell ab einem Inzidenzwert von 200 Wechselunterricht wünscht. Sie begrüßen auch, dass Abschlussklassen sowie Unterstufen-Schüler in der Schule bleiben dürfen.

Schulen klagen über Dauerungewissheit

Dennoch beklagen sie die Kurzfristigkeit der Entscheidungen. "Wir haben heute Donnerstag und wissen noch nicht, wie wir am Montag unterrichten sollen. Es ist ein Zustand der Dauerungewissheit", sagt Christian Zitzl, Rektor am Auersperg-Gymnasium Freudenhain. Stefan Stadler, stellvertretender Schulleiter am Adalbert-Stifter-Gymnasium, pflichtet Zitzl bei. "Wir brauchen genaue Entscheidungen, was für uns gültig sein soll."

Schulaufgaben - ja oder nein?

Für Christian Zitzl müssten auch noch weitere Fragen beantwortet werden. Zum Beispiel: Werden Schulaufgaben in dieser Zeit geschrieben und wenn ja: kommen dafür die Schüler wieder zusammen? Oder werden Prüfungen im Wechselunterricht ausgesetzt?

An den beiden Schulen sowie am Gymnasium Leopoldinum und an der Dreiflüsse-Realschule liegen die Notfallpläne schon in der Schublade. Alle Schulen wollen den Wechselunterricht tageweise umsetzen. Soll heißen: Die eine Hälfte der Klasse wird an einem Tag in der Schule unterrichtet, während die andere Hälfte zuhause Hausaufgaben macht. Am Folgetag wäre es andersrum.