Geteilte Reaktionen auf Corona-Beschlüsse

Marion Schöne ist enttäuscht und frustriert. Die Geschäftsführerin des Olympiaparks München steht vor dem leeren Olympiastadion. Eben haben die Chefs von Bund und Ländern verkündet, wie es im Herbst weitergeht mit den Corona-Maßnahmen.

Seit Pandemiebeginn vor fast 18 Monaten gebe es keine Perspektive für Kultur- und Liveentertainment. Kaum ein Wort hätten die Politiker darüber auf ihrer Pressekonferenz verloren, kritisiert sie. Es treffe Veranstalter, Veranstaltungsstätten und vor allem junge Leute, die Lust hätten, einfach mal wieder in ein richtig großes Konzert zu gehen.

Konkrete Beschlüsse nur zu Sportgroßveranstaltungen

Doch, was Großveranstaltungen angeht, da blieben die Beschlüsse vage. Einzig bei Sportgroßveranstaltungen legten Bund und Länder fest, nur noch 50 Prozent der Höchstkapazität zuzulassen, maximal aber 25.000 Zuschauer und Zuschauerinnen. Ansonsten liegt die Verantwortung bei Ländern und Kommunen, die die Teilnehmerzahl etwa nach Vorlage eines Hygienekonzepts im Einzelfall begrenzen können.

Im Olympiastadion sind laut Geschäftsführerin Schöne derzeit 1.500 Zuschauer erlaubt. Ginge es nach ihr, sei es kein Problem, das Stadion vollzumachen, also auch die Abstandsregeln aufzugeben. Wenn jeder geimpft, genesen oder getestet sei, würde dies reichen. "Wir sind der Meinung, dass 3G oder vielleicht sogar nur 2G, eine Sicherheit bietet", so Schöne.

Kein Verständnis in der Gastronomie- und Hotelbranche

Einen Lockdown für Geimpfte soll es nach den Aussagen der Chefs von Bund und Ländern nicht mehr geben. Das findet Thomas Geppert gut. Das sei das einzig Gute an den Beschlüssen, so der Landesgeschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands. Denn er hat kein Verständnis, dass "an dem Inzidenzwert starr festgehalten wird und dieser sogar noch verschärft wird".

Liegt die Inzidenz künftig über 35 statt wie bisher 50, gilt die sogenannte 3G-Regel. Nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist, bekommt etwa Zutritt zum Innenraum eines Wirtshauses oder darf teilnehmen an Veranstaltungen und Festen.

Für die Wirte bedeute die Verschärfung deutlich mehr Aufwand beim Kontrollieren der Nachweise. Er hätte sich unter anderem mehr Selbstverantwortung und weniger Verbote gewünscht, kritisiert Geppert.

Sozialverbände warnen vor Zweiklassengesellschaft

Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK Bayern, begrüßt ausdrücklich die Ausnahmen bei den Gratis-Tests. Ihr Verband habe diese zuvor gefordert.

Wer sich impfen lassen könnte, muss Corona-Tests ab dem 11. Oktober zwar selbst zahlen, ausgenommen davon sind aber Menschen, für die die Ständige Impfkommission bisher keine generelle Impf-Empfehlung ausgesprochen hat - also zum Beispiel Schwangere, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.

Die Freie Wohlfahrtspflege Bayern mahnt: Es dürfe keinesfalls zu einer Stigmatisierung und Benachteiligung von Menschen kommen, die nicht geimpft seien. "Wir denken hier insbesondere auch an Personen, die sich einen Test finanziell nicht leisten können oder auch an die Menschen, denen eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich ist", erklärte die Vorsitzende der Freien Wohlfahrtspflege Bayern, Margit Berndl. Der Aufbau einer überbordenden Bürokratie bezüglich der Kostenübernahme sei ebenso nicht zielführend und befördere eine Zweiklassengesellschaft, so Berndl.

Städte und Landkreise sind zufrieden

Christian Bernreiter (CSU), Präsident des Bayerischen Landkreistags und Uwe Brandl (CSU), Bürgermeister der Stadt Abensberg und Präsident des Bayerischen Gemeindetags zeigen sich insgesamt zufrieden mit den Beschlüssen. Brandl hält es für "völlig konsequent und richtig", dass Schnelltests bald nicht mehr kostenlos sind. Es dürfe nicht die Allgemeinheit damit belastet werden. Insgesamt halte er die Beschlüsse von Bund und Ländern für vernünftig.