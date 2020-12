Getarnt als Notruf: Mann bedroht Polizei mit Gasbrenner

Ein 57-jähriger Mann hat am Freitagmittag den Notruf gewählt, da es ihm angeblich nicht gut ginge. Rettungsdienst und eine Polizeistreife fuhren zur Wohnung des Mannes in der Lindenstraße, doch der Notruf entpuppte sich als Angriff, teilte die Polizei am Samstag mit.

Mann verschanzt sich in Küche

Als Polizei und Rettungsdienst vor Ort waren, um den Mann zu helfen, habe dieser die Wohnungstür nicht geöffnet. Daher wurde die Feuerwehr hinzugerufen. Schließlich habe der Mann die Türe doch geöffnet und die Polizei aufgefordert, in seine Küche zu kommen.

Mit Gasbrenner Polizisten bedroht

Dort stand der 57-Jährige und hatte sich verschanzt, berichtet die Polizei weiter. In einer Hand habe er einen angezündeten Gasbrenner gehalten, in der anderen ein Feuerzeug. Den Gasbrenner habe er in Richtung des Kopfes eines Beamten gerichtet, der circa einen halben Meter entfernt stand.

Mann kann mit Pfefferspray überwältigt werden

Die Polizisten verließen zunächst die Wohnung und warteten im Treppenhaus auf Verstärkung. Nach mehrfachen Aufforderungen sei der 57-Jährige schließlich mit dem entzündeten Gasbrenner zur Wohnungstür gekommen. Er konnte dazu bewegt werden, den Brenner zur Seite zu stellen und ins Treppenhaus zu gehen.

Dort konnte der Mann unter Einsatz von Pfefferspray überwältigt und gefesselt werden. Er wurde ins Bezirkskrankenhaus nach Rehau gebracht. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt. Gegen den Mann wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollzugsbeamte ermittelt.