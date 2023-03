Gesunkener Donau-Frachter "Achim" soll wieder schwimmen

Der am 10. März aus bislang ungeklärter Ursache in der Schleuse Geisling bei Wörth an der Donau im Landkreis Regensburg gesunkene Frachter soll schon bald freigeschleppt werden. Das ganze Wochenende haben Arbeiter am Schiffswrack geschweißt. 26 Tonnen Stahl lagen bereit: Zehn Meter lange Doppel-T-Träger zum Stabilisieren der Knickstelle in der Mitte des Schiffsrumpfs und Bleche, die aufgeschweißt wurden, um die Rissstellen abzudichten. Allerdings muss der Frachter für den Abtransport nicht hundertprozentig dicht sein. Durch Querschotten im Laderaum werde sichergestellt, dass das vordere und das hintere Drittel des Schiffsraums dicht sind, sagt Jürgen Schillinger vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. "Wenn in der Mitte, wo die Risse sind, noch Wasserandrang wäre, ist das überhaupt kein Problem. Das hat mit der Schwimmfähigkeit nichts zu tun, wenn es nicht komplett dicht ist." Eine mobile Pumpe, die das Wasser kontinuierlich wieder rauspumpt, sei allerdings notwendig, sagt Schillinger. Erst wenn der Wasserandrang die Fähigkeit der Pumpe übersteigt, würde es problematisch werden.

"Schiffs-TÜV" bestanden

Nachdem die mit dem TÜV vergleichbare Schiffsuntersuchungskommission mittlerweile das provisorisch reparierte Wrack für transportfähig erklärt hat, ist für Dienstag ein erster Schwimmtest geplant. Dafür wird Wasser in die bisher trockengelegte Schleuse gelassen. Allerdings nur etwa 1,60 Meter hoch, um zu sehen, ob das Schiff dicht bleibt. Gelingt der Test könnte der Wasserstand anschließend weiter erhöht werden. Schon am Mittwoch könnte "Achim" dann aus der Schleuse geschleppt werden – wenn alles gut geht.