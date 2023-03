Artikel mit Audio-Inhalten

> Gesunkener Donaufrachter soll wieder schwimmfähig gemacht werden

Seit seinem Untergang am 10. März ist ein Donaufrachtschiff in der Schleuse Geisling erstmals wieder komplett zu sehen. Am Wochenende wurde dort das Wasser abgelassen. Nun soll das Schiff wieder fahrtauglich werden. Warum es sank, ist weiter unklar.