Gesunkene Nachfrage: Impfzentren schließen an Feiertagen

Aus der Antwort des Landratsamt in Miltenberg, die auf BR24-Anfrage eingeht, hört man fast ein wenig Empörung heraus: "Natürlich impfen wir an den Weihnachtsfeiertagen", lässt der Landkreis am bayerischen Untermain die Redaktion wissen: "Das ist für uns selbstverständlich."

Doch ganz so selbstverständlich wie in Miltenberg scheint die Frage nach den Öffnungszeiten der Impfzentren nicht zu sein, wie die Antworten anderer Landratsämter zeigen. Nur wenige Kilometer mainabwärts, im Nachbarlandkreis Aschaffenburg, schließt das Impfzentrum in Hösbach an Weihnachten. Jedoch könne man sich hier an Heilig Abend und an Silvester zwischen 08 und 13 Uhr impfen lassen. Zwischen den Jahren läuft das Impfzentrum im Normalbetrieb.

Mitarbeiter der Impfzentren sollen durchatmen können

Stadt und Landkreis Schweinfurt öffnen ihr Impfzentrum über die Feiertage überhaupt nicht. An Heilig Abend sowie den beiden Weihnachtsfeiertagen, Silvester und Neujahr ist das Impfzentrum Schweinfurt geschlossen – ebenso die anderen Impfstellen der Stadt und des Landratsamtes. Der Grund: Die Impf-Nachfrage sei zurückgegangen. Zudem sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Feiertagen durchatmen können. Der Piecks gegen Corona zwischen den Jahren sei aber wie gehabt möglich.

Vergleichbar sieht es im Impfzentrum Bad Kissingen aus, das ebenfalls an den Feiertagen geschlossen sein wird. Auch hier sei die Nachfrage weniger geworden und das Personal habe Erholung verdient, heißt es von dort.

Genügend freie Impftermine in Rhön-Grabfeld und Kitzingen

Außerdem machen die Impfzenten in Würzburg und Rhön-Grabfeld an Heilig Abend, Silvester und den übrigen Feiertagen zu. Laut dem Landratsamt in Bad Neustadt sind genügend Termine während den regulären Öffnungszeiten frei – die oft bis 22:00 Uhr andauern.

Auch Impfzentrum des Landkreises Kitzingen in den Marshall Heights hat aktuell noch Termine frei. An den Weihnachtsfeiertagen bleibt das Impfzentrum jedoch – wie der Großteil der Impfzentren in Unterfranken – geschlossen, an den Tagen vor Heilig Abend und Silvester werden die Öffnungszeiten dafür ausgeweitet. Auch Familienimpftage für Kinder von fünf bis elf Jahren soll es mehr geben.

Der Landkreis Haßberge hält es dagegen wie in Miltenberg – dort bleiben die Impfzentren in Königsberg und Hofheim auch an den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester geöffnet.