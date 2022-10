Gesundheitspolitik: "Wir brauchen einen großen Wurf"

Fast 20 Jahre ist es her, da wurden die sogenannten DRGs (Diagnosis Related Groups) oder auch Fallpauschalen genannt, für Krankenbehandlungen eingeführt. Mit diesen Fallpauschalen rechnen Kliniken die Behandlungen von Patienten mit den Krankenkassen ab. Von Anfang an gab es Diskussionen über die DRGs, die bis heute nicht verstummt sind. Im Gegenteil: Immer mehr Ärzte, Klinikchefs und Politiker fordern die Abschaffung dieser Fallpauschalen. Eine grundlegende Reform wird angemahnt. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will jedoch erst einmal kleine Schritte und erst dann an das DRG-System. Erste Maßnahme: es soll noch mehr ambulant statt stationär behandelt werden.

"Ambulant vor stationär"

Das Motto "ambulant vor stationär" gibt es seit 1995. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes nahmen die stationären Behandlungen alleine von 2019 auf 2020 um 2,6 Millionen auf 16,7 Millionen ab. Doch Bundesgesundheitsminister Lauterbach will diese sogenannte Ambulantisierung noch weiter vorantreiben. "In Deutschland fällt auf, dass wir ungefähr 50 Prozent mehr Bettenkapazität haben als in anderen europäischen Ländern um uns herum. Und wir haben auch eine 50 Prozent über dem Durchschnitt liegende Quote an vollstationären Versorgungen", so Lauterbach. Rund ein Viertel aller vollstationär behandelten Fälle soll demnach in Zukunft ambulant versorgt werden, ohne Klinikübernachtung. Eine Testphase soll bereits am 1. Januar 2023 starten.

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft, BKG, sieht darin einen guten Weg, doch die Finanzierung in den Krankenhäusern müsse dabei stimmen. Eine ausreichende Vergütung für die Kliniken sei Voraussetzung. Und es dürfe nicht wieder eine Testphase sein, denn die Umstellung auf eine stärkere teilstationäre Versorgung sei in den Kliniken erst innerhalb von zwei bis drei Jahren möglich. Kritisch sieht BKG-Chef Engehausen deswegen die Ankündigung einer entsprechenden Testphase. "Wenn Kliniken diesen Weg einschlagen, dann ist das ein enormer Umbauprozess, der nicht von heute auf morgen geht." Dringend nötig sei dabei ein Gesetz, das eine ausreichende Bezahlung dieser teilstationären Fälle für Kliniken sicherstelle, so Engehausen zu BR24.

Pflegeverband will den großen Wurf

Ganz anders sieht das die Vereinigung der Pflegenden in Bayern, VdPB. Seit Jahren gelte bereits das Motto "ambulant vor stationär" und nun sei man an die Grenze damit gekommen, kritisiert Georg Sigl-Lehner von der Vereinigung. Oft genug sei es schon jetzt der Fall, dass damit eine Nachversorgung in den familiären Bereich verlagert werde oder ambulante Pflegedienste damit beauftragt würden. Wenn dies nicht geschultert werden könne, landeten die Patienten wieder in den Notaufnahmen.

"Ich denke, es braucht tatsächlich den großen Wurf und ist nicht damit abgetan, dass im Vierteljahres-Rhythmus, Halbjahres-Rhythmus wieder was Neues von der Gesundheitspolitik entschieden wird, das dann letztendlich in einer langen Erprobungsphase vielleicht nicht das Ergebnis bringt. Und dann schauen wir mal wieder weiter." Georg Sigl-Lehner, Vereinigung der Pflegenden in Bayern

Auch der Spitzenverband der Krankenkassen übt heftige Kritik an den Lauterbachschen Plänen.