Gesundheitsminister Holetschek: "Wollen keinen Lockdown mehr"

Die aktuelle Corona-Lage sei trotz hoher Infektionszahlen entspannt, betonte Gesundheitsminister Klaus Holetschek am Mittwochabend in der Münchner Runde im BR Fernsehen. Es gäbe derzeit auch noch keinen Grund über eine Absage des Oktoberfestes nachzudenken. Allerdings wünsche er sich ein brauchbares Infektionsschutzgesetz, um auf die Infektions-Entwicklungen im Herbst angemessen reagieren zu können.

Streit um Infektionsschutzgesetz

Martin Hagen, Partei- und Fraktionsvorsitzender der bayerischen FDP verwies auf das Infektionsschutzgesetz der Ampel-Koalition. Im Falle einer pathogeneren Variante gäbe es Möglichkeiten für die Bundesländer, schärfere Maßnahmen zu verhängen. Dieses Argument ließ der bayerische Gesundheitsminister nicht gelten und bezeichnete das Gesetz als „völlig untaugliches Instrument“. Bundesjustizminister Buschmann (FDP) ziehe Gesundheitsminister Lauterbach „mit dem Nasenring durch die Arena“, mit dem Ergebnis, dass man vor der Sommerpause keinen ausreichenden gesetzlichen Werkzeugkasten haben werde. „Wir werden uns nicht ausreichend vorbereiten können, weil die FDP das anscheinend nicht will“, so Holetschek.

Die Virologin Prof. Dr. Ulrike Protzer kritisierte, dass die Ampelkoalition offenbar erst im September ein neues Corona-Gesetz auf den Weg bringen wolle. „Im September ein Gesetz für den September zu machen und dann zu erwarten, dass jeder das umsetzt und die entsprechenden Implementierungen schafft: Das ist einfach zu knapp.“

Holetschek kündigt Impfkampagne an

Holetschek kündigte an, dass die bayerische Staatsregierung im August eine Impfkampagne unter dem Motto „Na sicher“ starten werde. Die Kampagne solle sowohl auf die Hygieneregeln hinweisen als auch für die Corona-Impfung werben. In diesem Rahmen gebe es auch eine Zusammenarbeit mit der Stadt München, mit der man gemeinsam für ein sicheres Oktoberfest werben wolle, so der Minister.

Enttäuscht zeigte sich Holetschek nach wie vor von der im Bundestag gescheiterten allgemeinen Impfpflicht. „Ich glaube, dass uns das Thema der Impfpflicht geholfen hätte, bestimmte Impflücken zu schließen. Dass wir damit im Herbst besser dagestanden wären.“ Er glaube zudem, dass es unfair sei, die einrichtungsbezogene Impfpflicht weiterzuführen, denn es sei ja immer die Ansage gewesen, dass diese nur der erste Schritt zu einer allgemeinen Impfpflicht sei.

Appell der Pflegekräfte: "Brauchen Perspektiven"

Carolin von Ritter-Zahony, Fachpflegekraft auf der Covid-Intensivstation am Klinikum rechts der Isar warb nochmal eindringlich dafür, die Pflegekräfte besser zu unterstützen: „Wir brauchen Kampagnen, wir brauchen Perspektiven. Wir brauchen wirklich was, was die Pflege stützt und wieder besser macht oder auch attraktiver macht. Geld allein tut's nicht.“

Einig war sich die Runde darin, dass es keine Lockdowns mehr geben dürfe. Das war auch dem Kabarettist und Musiker Andreas Martin Hofmeir ein Anliegen in der Sendung. Er wies darauf hin, dass sich die Gesellschaft keinen weiteren Lockdown leisten könne. „Das Schlimmste wäre, wenn man noch mal zusperren müsste. Da werden wir Schäden erleben in der Gesellschaft. Krankheiten psychischer Art, die da wuchern werden.“