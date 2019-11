Gesundheitsministerum: Dienststelle in Nürnberg wird ausgebaut

Wie Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) mitteilt, sollen bis Ende des Jahres 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegeministerium beschäftigt sein. Derzeit sind es 90.

"Wir schaffen damit zukunftsfähige, hochqualifizierte und sichere Arbeitsplätze in den Regionen, damit junge Menschen in ihrer Heimat bleiben können", so Ministerin Huml laut Mitteilung zum zweiten Jahrestag der Eröffnung des Dienstsitzes in Nürnberg.

"Seit Bekanntgabe der Verlagerung erhalten wir auch laufend neue Bewerbungen aus der Region." Melanie Huml (CSU), bayerische Gesundheitsministerin

Der Nürnberger Dienstsitz sei ein starkes Signal für Franken. Hier fänden regelmäßig Dienstbesprechungen und auch größere Veranstaltungen statt. Außerdem wächst die Nürnberger Außenstelle auch an Fläche: Zusätzlich zum Dienstsitz am Gewerbemuseumplatz hat das Ministerium im Oktober einen Mietvertrag über rund 2.400 Quadratmeter Fläche im Bürokomplex "Marienzeile" in Nürnberg abgeschlossen, der derzeit gebaut wird. Dieser soll im ersten Halbjahr 2020 fertiggestellt sein.