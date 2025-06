Gesundheitsministerin ruft Jüngere zur Blutspende auf

Zum heutigen Weltblutspendetag hat Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zur Blutspende aufgerufen – vor allem junge Menschen. "Der Gang zum Blutspenden ist bei ihnen leider etwas aus der Mode gekommen. Ihr tut was Gutes. Macht mit", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Blutspenden rette Leben, so die Ministerin. "Jeder von uns kann im Notfall oder bei Operationen auf Blutkonserven angewiesen sein."

Erst vor kurzem hatte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) erklärt, sie hätten Schwierigkeiten, sogenannte Erstspender zu erreichen. Bei den Blutspenderinnen und -spendern in Deutschland stehe ein Generationenwechsel an, sagte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes, Georg Götz. Demnach scheide die spendenstarke Babyboomer-Generation langsam aus. "Wir sind derzeit ein bisschen in der Zwickmühle", sagte er.

Bayerischer Blutspender für den Sommer gesucht

Allein in Bayerns Kliniken werden täglich rund 2.000 Blutprodukte benötigt, für chronisch Kranke wie Krebspatienten, bei Operationen und für die Versorgung von Verletzten oder Unfallopfern. Aufgrund saisonaler Rahmenbedingungen wie beispielsweise extreme Hitze, Ferien und Feiertagen oder wegen einer Grippewelle kann es laut Patric Nohe vom Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BSD) zu Engpässen kommen. Daher seien im Sommer Blutspenden für die medizinische Versorgung besonders wichtig. "Je mehr Leute sich regelmäßig engagieren, desto besser können wir Ausfälle von Spendern aufgrund der Reisezeit kompensieren", fügte er hinzu.

Eine Blutspende kann bis zu drei Patienten versorgen, für das Blut gibt es keine künstliche Alternative. Regelmäßiger Nachschub frischer Blutpräparate ist unersetzlich, denn die Präparate sind nur 42 Tage haltbar. Blut spenden dürfen in der Regel gesunde Menschen ab 18 Jahren mit mindestens 50 Kilogramm Körpergewicht. Männer können im Jahr sechsmal spenden, Frauen viermal.

Mit Informationen von dpa