Huml: Bayerns Infektionszahlen zeigen sich stabil

Die Zahlen der Neuinfektionen in Bayern zeigen sich in den letzten Tagen stabil, so die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml. Doch die ansteigenden Zahlen an Neu-Infektionen innerhalb Europas oder auch in Deutschland sieht die bayerische Gesundheitsministerin als besorgniserregend an. Ein Blick auf die Zahlen zeigten, dass die Menschen weiterhin vorsichtig und achtsam sein sollten. Die AHA-Regeln würden weiterhin "unwahrscheinlich wichtig" bleiben, so Huml in der Radiowelt auf Bayern 2.

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sind im Blick

Wichtig sei es nach wie vor die Infektketten zu durchbrechen. Gleichzeitig sei es klar, dass auch die Situation in den Krankenhäusern im Blick bleiben müsste. "Wir brauchen weiterhin natürlich diese Erstwarnsignale, wie steigen denn überhaupt die Infektionen an", so Melanie Huml. Es genüge aber nicht die Kliniken im Auge zu behalten und nur die Belegungszahlen zu beobachten. Wenn die Kliniken voll sind, dann sei es zu spät, um zu reagieren. Deshalb sei es notwendig auch in Bayern auf die Infektionszahlen zu schauen, so Huml. Gleichzeitig verwies sie im BR-Interview darauf, dass in den letzten Monaten die Zahl der Betten in den Krankenhäusern kontinuierlich ausgebaut wurden.

"Wir haben rund 4.800 Intensivbetten in Bayern. Davon sind momentan 243 Covid-Patienten in stationärer Behandlung, 59 davon werden intensivmedizinisch betreut." Melanie Huml, bayerische Gesundheitsministerin

Auch die Pflegeeinrichtungen sind im ständigen Blick des Gesundheitsministeriums. Die Behörde erhalte jeden Morgen einen Überblick über die Lage in den Einrichtungen, so Huml. Die Zahlen der Infizierten und Covid-Betroffenen war lange Zeit relativ stabil, jetzt seien die Werte wieder am Ansteigen, erklärte Huml. Nach wir vor werde in den Pflege- und Altenheimen Aufklärung betrieben, aber auch Reihentestungen vorgenommen, um das Risiko einer Infizierung zu minimieren.

"Weil hier gerade Menschen betroffen sind, häufig schwerst erkrankt sind oder auch sterben können, deswegen haben wir hier ein großes Augenmerk drauf." Melanie Huml, bayerische Gesundheitsministerin

Zahl der Infizierten steigt weiter an

Das Robert-Koch-Institut hat heute früh berichtet, dass innerhalb der vergangenen 24 Stunden über 4.000 Neu-Infektionen gemeldet wurden, 1.200 mehr als im gleichen Vortageszeitraum.

In Bayern sind den Behörden in den vergangenen 24 Stunden 667 Corona-Neuinfektionen (Stand 8.10.2020, 8 Uhr) gemeldet worden. Laut dem Landesamt für Gesundheit (LGL) kam seit gestern ein Todesfall hinzu. Damit hat sich die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Toten auf insgesamt 2.679 erhöht.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie im Freistaat 71.135 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. In Mittelfranken hat sich die Zahl der Neuinfektionen gegenüber gestern um 68 erhöht. Neue Todesfälle in Mittelfranken wurden den Behörden nicht gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt mit 14,53 unter dem bayerischen durchschnitt von 18,99.

Huml: "Es geht um den Schutz der Bevölkerung"

Auch die Einschränkungen bei Reisen sei wichtig und richtig, um unter anderem das Personal in Hotels zu schützen, so Huml. Damit unterstützt sie das neue Beherbergungsverbot, das auch im Freistaat seit Mitternacht gilt. Wer aus Risikogebieten innerhalb Deutschlands kommt und keinen negativen Coronatests vorlegen könne, der nicht älter als 48 Stunden ist, darf beispielsweise nicht in Hotels oder Pensionen im Freistaat übernachten. "Wir wollen nicht, dass weitere Infektionen nach Bayern eingeschleppt werden", so Huml.

Wer beispielsweise als Reisender aus Hamm, Wuppertal, Aachen, Remscheid, Hagen oder auch Frankfurt am Main und Teilen Berlins in Bayern seinen Urlaub verbringen will, der muss nun einen negativen Corona-Test vorlegen. Der Grund: Alle genannten Städte überschreiten den Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage. Einheitlich ist das neue Beherbungsverbot aber nicht. Jedes Land regelt den Umgang mit Urlaubern anders. In Bayern ist die entsprechende Regel mit nur zwei Stunden Vorlauf um Mitternacht in Kraft getreten. Der Hotel- und Gaststättenverband kritisiert diese kurze Frist.

Vom Hotspot nach Bayern in Urlaub

Ohne negativen Corona-Test wollen die meisten Länder Urlauber aus inländischen Gebieten mit hohen Infektionszahlen nicht mehr in ihren Hotels und Ferienwohnungen übernachten lassen. Das gilt auch für Bayern. Beachtet werden sollte dabei, dass die Reisenden sich frühzeitig bei ihrem Hausarzt oder einer Praxis für Reisemedizin anmelden sollte. Die Testung in einem kommunalen Testzentrum ist dafür nicht vorgesehen. Wer einen Test allein für die Anreise zum Urlaubsort braucht, hat in der Regel keine Krankheitssymptome. In diesem Fall wird der Test von der gesetzlichen Krankenkasse nicht übernommen. Die Kosten liegen für Privatpatienten laut Gebührenverordnung bei etwa 120 Euro pro Person für die Laboranalyse. Hinzu kommen weitere 20 Euro für den Abstrich beim Arzt.

Unklare Rechtslage bei Urlaubsstornierung

Da niemand zu einem Test gezwungen werden kann, geht der Reiserechtler Paul Degott aus Hannover nicht davon aus, dass Urlauber auf ihren Kosten sitzenbleiben, wenn sie deshalb einen Urlaub stornieren. Es gelte erst einmal ein Beherbergungsverbot, so Degott. In diesem Fall müsse die Unterkunft das angezahlte Geld zurückzahlen, Stornierungsgebühren dürften vom Gast nicht kassiert werden. Der Deutsche Ferienhausverband rät wegen unklarer Rechtslage, eine einvernehmliche Einigung mit dem Gastgeber zu erzielen - etwa den Aufenthalt auf Kulanzbasis gebührenfrei zu verschieben. Nach Ansicht des Hotelverbandes Deutschland IHA fällt der Corona-Test in den Verantwortungsbereich des Gastes. Die Pflicht zur Zahlung bestehe weiterhin.

Familienbesuche sind möglich

Ausgenommen vom Beherbergungsverbot sind Besuche von Verwandten. Für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) liegt der Hauptunterschied darin: In Hotels gebe es sehr viele Gäste, somit könne das gesamte Hotel ein Infektionsherd sein - und dann auch das Hotelgewerbe erheblich leiden. "Man stelle sich vor, wir haben jetzt eine Übertragung der Infektion in touristische Gebiete. Dann ist das fast das Ende des Tourismus, und zwar dauerhaft", warnt er.