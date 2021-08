Gesundheitsminister Spahn zu Bürgergespräch in Bad Kissingen

Auf Einladung von Staatsministerin Dorothee Bär kam Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Sonntagvormittag an den Stadtstrand in Bad Kissingen, um sie bei ihrem Wahlkampf zu unterstützen. Nach einer Eröffnungsrede von Dorothee Bär und einer Rede seinerseits, stand er den rund 100 angemeldeten Teilnehmenden knapp anderthalb Stunden Rede und Antwort. Dabei ging es insbesondere um die Zukunft in der Pflege, die damit zusammenhängende Digitalisierung, und den aktuellen und zukünftigen Umgang mit der Corona-Pandemie in Deutschland.

Fragen von Bürgern, Antworten des Ministers

"Mit der AHA-Regel, 3G, Impfen, Impfen, Impfen kommen wir ohne weitere Maßnahmen durch Herbst und Winter", so Spahn auf die Frage eines Teilnehmers, ob die Bevölkerung mit einem erneuten Lockdown rechnen müsse.

"Es ist auch klar, dass Geimpfte und Genesene keine weiteren Beschränkungen erleben werden." Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

Trotzdem will er das Impfen weiterhin als freiwillige Maßnahme sehen, die aber aktiv beworben werden soll. Der Bundesgesundheitsminister erachtet die Idee des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, eine Klinikampel einzurichten, als durchaus sinnvoll.

Umgang mit der Corona-Pandemie

"Es ist unbedingt so, dass auch die Aufnahme von Covid-19-Patienten in Krankenhäuser eine Rolle spielen muss bei der Lagebewertung", so Spahn auf Nachfrage von BR24. "Es geht ja vor allem um die Frage, wie belastet das Gesundheitswesen ist und da ist die Inzidenz der Hospitalisierung natürlich ein besserer Wert, das zu bemessen."

Gegendemonstranten am anderen Saaleufer

Zur Veranstaltung am Stadtstrand erschienen auch über 100 Demonstranten, die sich am anderen Saaleufer platzierten, von wo aus der Stadtstrand komplett ersichtlich ist. Dort versuchten sie mit Plakaten, Pfeifen, lauten Gesängen und Schreien die Veranstaltung zu stören.

Während der gesamten anderthalb Stunden, die Gesundheitsminister Spahn vor Ort war, blieben die Demonstranten ebenfalls in Bad Kissingen und machten auf sich aufmerksam und ihrem Ärger über die Corona-Politik Luft.