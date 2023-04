Gesundheitsminister Holetschek will Pharma-Standort sichern

Rund zwei Milliarden Tabletten pro Jahr werden im Pfaffenhofener Werk von Daiichi Sankyo jedes Jahr hergestellt. Vor allem Herz-Kreislauf-Medikamente werden hier geformt und verpackt. Die Grundstoffe kommen zum großen Teil vom Mutterkonzern in Japan, aber der Standort in Oberbayern spiele eine zentrale Rolle für die weltweiten Lieferungen von Daiichi Sankyo, erklärt der Produktionsleiter Patrick Igel. Von dort gehen Medikamente in 50 Länder, darunter auch Taiwan, Korea oder China.

Vom Betrieb hat sich nun Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek selbst ein Bild gemacht. Denn in den vergangenen Monaten gab es viele Probleme bei der Lieferung von Medikamenten.

Keine Lieferprobleme bei patentgeschützten Arzneien

Daiichi Sankyo arbeitet im Bereich der patentgeschützten Arzneimittel, wo die Preise oft beträchtlich sind. Bei einem der wichtigsten Präparate von Daiichi Sankyo, einem Medikament gegen Brustkrebs namens Enhertu, belaufen sich die Therapiekosten pro Jahr auf mehr als 150.000 Euro für eine einzelne Patientin. Auch deswegen versucht die Konzernleitung, tunlichst keine Lieferprobleme auftreten zu lassen. Und das sei bisher stets gelungen, betont der Pfaffenhofener Produktionsleiter Igel: "Wir konnten immer liefern."

Auch der Verband forschender Arzneimittelhersteller (vfa), in dem Produzenten patentgeschützter Medikamente zusammengeschlossen sind, sieht bei seinen Mitgliedsfirmen keine nennenswerten Lieferschwierigkeiten. "Ganz allgemein sieht es bei uns extrem gut aus, diese Problematik kennen wir nicht", sagt der vfa-Präsident Han Steutel. Die Liefer-Engpässe, die in letzter Zeit für viel Ärger in Apotheken und Arztpraxen gesorgt haben, seien ein Problem der Generika, also der Medikamente, bei denen der Patentschutz abgelaufen ist, und wo ein intensiver Preiswettbewerb herrscht.

Als Ursache der Engpässe sehen Apotheken und Gewerkschaften die Globalisierung. Rund 68 Prozent der Produktionsorte von Wirkstoffen, die für Europa bestimmt sind, liegen im kostengünstigeren Asien, heißt es in einer Studie des Pharmaverbands vfa. Kommt es dort zu Fertigungsproblemen, Verunreinigungen oder zum Produktionsstillstand, kann das auch Deutschland treffen.

Sorgen vor neuer Preisregulierung

Der Leiter der Produktion von Daichii Sankyo in Pfaffenhofen sieht aber auch für Firmen, die patentgeschützte Arzneien herstellen, Herausforderungen. In der Bundesregierung gibt es Pläne, die Preisgestaltung neu zu regeln, um die Krankenkassen bei den oftmals sehr teuren Medikamenten, etwa gegen Krebs, zu entlasten. Der Daiichi Sankyo-Manager Igel setzt darauf, dass keine grundlegenden Änderungen geschehen: "Für uns ist Verlässlichkeit wichtig."

Bei Bayerns Gesundheitsminister Holetschek stößt der Manager mit dieser Warnung auf offene Ohren. Der CSU-Politiker ist mit vielem unzufrieden, was auf Bundesebene geschieht. Das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, mit dem die Bundesregierung einen Anstieg der Kassenbeiträge dämpfen will, sei eine "Destabilisierung des Standorts Deutschland", kritisiert Holetschek. Denn mit dem Gesetz werde die Pharmaindustrie zu sehr mit Kosten belastet.

Holetschek erwartet gleichzeitig, dass die Herstellung von patentfreien Medikamenten, den Generika, in absehbarer Zeit nicht in großem Stil nach Europa und Deutschland zurückverlagert wird: "Das wird extrem schwierig, Produktion zurück zu holen."

Aber auch deshalb sei es wichtig, eine weitere Abwanderung von Pharmafirmen zu verhindern, sagt Bayerns Gesundheitsminister. Er wolle dafür sorgen, dass internationale Konzerne wie Novartis, Glaxo Smith Kline, Bristol Myers Squibb oder eben auch Daiichi Sankyo, die alle ihre Deutschlandzentralen in Bayern haben, im Freistaat aktiv bleiben.