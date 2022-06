Gesundheitsminister Holetschek verspricht Hebammen Unterstützung

Zu wenige Hebammen in Bayern: Seit 2019 setzt sich die Staatsregierung für die Geburtshilfe ein. Jetzt sieht Gesundheitsminister Holetschek Fortschritte in der Versorgung. Künftig will er die Hebammen von Bürokratie entlasten. Wie das gelingen soll.