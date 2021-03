Gesundheitsminister Holetschek spricht von neuem "Impfrekord"

Knapp 47.000 Impfdosen sind nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums am Donnerstag verabreicht worden. 46.813 waren es genau an diesem Tag. Für Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) ein Grund zur Freude: "Wir haben einen neuen Impfrekord."

Bayern auf Platz drei unter den Bundesländern

Insgesamt hätten im Freistaat bisher (Stand 12. März) gut 1.504.000 Menschen eine Corona-Impfung bekommen. Vergleicht man die Impfquote mit denen in anderen Bundesländern, dann liege Bayern auf Platz drei, rechnet Holetschek vor.

Rund 400.000 weitere Impfdosen hätten Bayern bereits erreicht, seien aber noch nicht gespritzt worden. Das liege zum einen an einem festgelegten Lieferplan, zum anderen daran, dass man bei möglichen Lieferengpässen weiterhin Zweitimpfungen garantieren wolle, so der Minister.

Neue Software soll Lieferungen im Voraus berechnen

Um besser abschätzen zu können, was an Impfstoffen zu erwarten ist und was nicht, setzt der Freistaat auch auf IT-Technik: Gemeinsam mit dem deutschen Hersteller Biontech sei man gerade dabei, eine Software zu entwickeln, die Lieferwahrscheinlichkeiten berechnen soll, und zwar unabhängig vom Hersteller und so präzise wie möglich.

"Damit wollen wir auch frühzeitig erkennen, ob Kapazitätsengpässe drohen. (...) Die neue Software wird unsere Impflogistik einen großen Schritt nach vorne bringen." Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU)

Thüringen reagiert auf neue Liefer-Engpässe von Astrazeneca

Wie gravierend es sein kann, wenn zugesagte Liefermengen nicht eingehalten werden, zeigt das Beispiel Thüringen: Das Land vergibt vorerst keine Impftermine mehr, und auch das geplante Impfen durch die Hausärzte ist dort erst einmal auf Eis gelegt. Grund ist die überraschende Ankündigung des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca, bis zur Jahresmitte nicht 220 Millionen Dosen an die EU zu liefern, sondern weniger als die Hälfte.

Für Thüringen heißt das: In der kommenden und der darauffolgenden Woche gibt es nicht 31.200 Astrazeneca-Dosen, sondern nur noch 9.600. Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) nennt das "absolut inakzeptabel".

Auch auf Bayern dürften sich die Liefer-Schwierigkeiten von Astrazeneca auswirken - in welchem Ausmaß, ist bisher nicht bekannt. Bislang geht man im Freistaat aber davon aus, dass die Hausärzte ab Anfang April in die Impfkampagne einbezogen werden.

"Darüber spricht Bayern": Der BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!