Gesundheitsbehörde rät vom Baden im Klostersee ab

Das Gesundheitsamt von Main-Spessart rät vom Baden im Klostersee von Trennfeld in dieser Badesaison ab. Grund ist eine EU-Richtlinie. Hiernach müssen zur Gewässer-Beurteilung Meßwerte der letzten vier Jahre herangezogen werden. Und da in den letzten drei Jahren der Trennfelder Kloster-See mit Keimen belastet war, muss er auch heuer - trotz positiver Messergebnisse - als belastet eingestuft werden.

Selbstreinigung des Sees hat offenbar versagt

Konkret wurden beim Klostersee einmal im September 2015, im Juli 2016 und letztes Jahr am 23. April 2018 überhöhte Enterokokken-Werte (Darmbakterien) festgestellt. Ursächlich für die Verschmutzung waren vermutlich Wildvögel, vor allem Nilgänse, die sich in den vergangenen Jahren zeitweise am Klostersee aufgehalten haben. Unnatürlich große Ansammlungen von Wasservögeln können gerade bei kleineren Badeseen dazu führen, dass die Selbstreinigung versagt, heißt es vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Derzeit sind keine Vögel dort.

Keine Probleme mit aktuellen Proben

Die gute Nachricht: Drei mikrobiologische Untersuchungen im April, Mai und Juni am Klostersee in Trennfeld waren unauffällig, alle drei Proben bakteriologisch nicht zu beanstanden. Das ist für Bürgermeister Norbert Endres ein Hinweis, dass es derzeit kein Problem mit dem Wasser gibt. Er bedauere die Empfehlung, nicht zu baden, obwohl die Wasserqualität aktuell ohne Beanstandung ist. "Wir müssen es hinnehmen, werden aber möglicherweise auf unserer Homepage das Positive zuerst nennen: nämlich, dass es keine Beanstandungen gibt", sagt er. Dennoch veranlasst die Gesundheitsbehörde, dass die Marktgemeinde ein Schild aufstellen muss mit dem Hinweis: Es wird vom Baden abgeraten.

See beliebt bei Badegästen und Spaziergängern

Hintergrund: Der Klostersee von Trennfeld ist äußerst beliebt. Badegäste, aber auch Naturbeobachter und Spaziergänger schätzen das abwechslungsreiche Freizeitziel. Während der Saison ist sogar ein kleiner Kiosk an der Liegewiese geöffnet mit Sonnenschirmen zum Leihen.