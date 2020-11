Gesundheitsamt Straubing-Bogen stößt an Grenzen

Das Gesundheitsamt Straubing-Bogen stößt an seine Grenzen: Wie die Leiterin des Gesundheitsamtes, Beate Biermaier, in einem Schreiben mitteilt, sei die Mehrarbeit durch Corona nicht nur "zeitintensiv und belastend", sondern auch "psychisch fordernd". Weiter heißt es, dass die Aufgaben alleine mit dem Stammpersonal "schon längst nicht mehr zu meistern" wären.

Bereits im Frühjahr zusätzliche Mitarbeiter rekrutiert

Bereits im Frühjahr haben Ärzte der Bundeswehr, Auszubildende aus allen Abteilungen im Landratsamt, Ärzte im Ruhestand und Medizinstudenten bei der Pandemiebekämpfung im Gesundheitsamt mitgeholfen. In den letzten Wochen kamen 26 neue Leute - nicht alle in Vollzeit - dazu. Diese müssen erst alle eingearbeitet werden: "Das stellt uns vor größte Herausforderungen und muss sich bei allem Engagement erst einspielen." Neben den zehn von der Regierung neu eingestellten Kräften für das Contact Tracing Team (CTT) zur Kontaktpersonenermittlung verstärken zudem für einen kürzeren Zeitraum auch Mitarbeiter der Polizei, der Polizeiverwaltung, der Finanzverwaltung, der Justizverwaltung und aus anderen staatlichen Stellen das Gesundheitsamt.

Kontaktermittlung: immenser Arbeitsaufwand

Weitere acht Personen werden in den nächsten beiden Wochen erwartet und auch das Contact Tracing Team soll noch einmal aufgestockt werden. Rund 37 Personen sind mit der Kontaktermittlung beschäftigt. Bei derzeit über 1.100 Kontaktpersonen gleichzeitig, sei der Arbeitsaufwand immens. Zum Teil sind es 50 bis 60 Kontaktpersonen bei einem positiven Fall. "Wir sind augenblicklich so gut wie immer noch in der Lage, zu Indexpersonen, also den positiv getesteten Personen, noch am gleichen Tag Kontakt aufzunehmen. Bei Kontaktpersonen gelingt das aber mittlerweile nicht immer", so Biermaier. Jeder Bürger müsse sich bewusst sein, dass er mit seinem Verhalten den Arbeitsalltag von vielen Menschen beeinflussen könne, ebenso die Zahl der Neuinfektionen. "Diesen Respekt und diese Fürsorge vermisse ich manchmal", so Biermaier.

Huml: "Ämter kommen an ihre Grenzen"

Erst gestern äußerte sich Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml im BR-Gespräch zu der Situation bei Gesundheitsämtern: "Wir wissen, dass die Ämter vor Ort punktuell wirklich an ihre Grenzen kommen. Da ist es wichtig, reagieren zu können. Wir schauen, dass wir die Ämter mit Personal unterstützen können." Die Infektionszahlen im Landkreis Straubing-Bogen sind weiterhin hoch: Beispielsweise gab es an einem einzigen Tag 60 neue Fälle. Weil Straubing gerade zu Beginn der Pandemie ein Corona-Hotspot war, führte das Robert-Koch-Institut die "Corona-Monitoring lokal"-Studie unter anderem in Straubing durch. Die Studie soll unter anderem klären, wie viele Menschen bereits Antikörper gegen das Coronavirus gebildet haben und warum Straubing zum Hotspot wurde. Erste Ergebnisse sollen laut einem Sprecher Mitte Dezember in Straubing vorgestellt werden.