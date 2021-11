Gesundheitsamt Nürnberg: noch rund 50 unbearbeitete Corona-Fälle

Die Corona-Infektionszahlen steigen auch in Nürnberg und haben während des verlängerten Wochenendes für einen Bearbeitungsstau bei der Stadt Nürnberg und Chaos im Gesundheitsamt gesorgt. Die tatsächlichen Zahlen liegen in den nächsten Tagen wohl deutlich über der offiziell gemeldeten Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner. Die Leiterin des Gesundheitsamts Katja Günther sprach heute von rund 50 unbearbeiteten Fällen.

"Inzidenzwert sicher um zehn Punkte" höher

Die Verzögerung wirkt sich auch auf die offizielle Sieben-Tage-Inzidenz aus, denn die Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) basieren auf den Daten, die das Nürnberger Gesundheitsamt dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen meldet. Daher liegen die tatsächlichen Fallzahlen heute und auch in den nächsten Tagen mit großer Wahrscheinlichkeit über den offiziellen Zahlen des RKI. "Ich nehme an […], dass der Inzidenzwert sicher um zehn Punkte darüber liegen wird", so Katja Günther. Offiziell wurde die Inzidenz am Dienstag (02.11.21) mit 221,5 angegeben.

Kontaktnachverfolgung verzögert sich

Durch den Bearbeitungsstau verzögert sich auch die Kontaktaufnahme zu den betroffenen Personen. Besonders wichtig für die Rückverfolgung von Infektionsketten sind die sogenannten Indexpatienten. Das sind Betroffene, die wahrscheinlich Ausgangspunkt weiterer Infektionen sind. Die Stadt versucht nun, alle Infizierten schnellstmöglich zu kontaktieren und hofft dabei auf Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger: Betroffene sollen laut Katja Günther, "Personen, zu denen sie in den letzten beiden Tagen engen Kontakt hatten, selbst informieren."

Das Gesundheitsamt will die "Prozesse nochmal ein bisschen umstellen", erklärt die Gesundheitsamt-Leiterin, indem man die "Kontaktpersonenverfolgung priorisiert." Von der Politik wünscht sich Katja Günther zudem "eine Vereinheitlichung der Regeln auf fachlicher Basis."

Datenpanne bereits im Mai

Schon im Mai stand das Gesundheitsamt in Nürnberg in der Kritik. Immer wieder hatte es damals Corona-Daten falsch weitergeleitet. Änderungsmeldungen wurden zum Teil als Erstmeldungen verbucht. Dies hatte zur Folge, dass die Inzidenzwerte viel zu hoch angesetzt wurden. Die Stadt sprach diesbezüglich von rund 300 Fällen.

Trotz Aufstocken: zu wenig Mitarbeiter im Gesundheitsamt

Das größte Problem für das Gesundheitsamt ist der Mangel an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zwar wurde das Team für die Bearbeitung der Fälle bereits "soweit wie möglich" verstärkt, erhält laut seiner Leiterin aber immer noch zu wenig Unterstützung: "Die niedrigste Personalzahl waren 150 Vollzeitkräfte, wir haben aufgestockt, sind jetzt bei 300 und stocken auch weiter auf." Eine Zahl von rund 400 Beschäftigten wäre wünschenswert.

In zwei bis drei Tagen verlässliche Zahlen

Das Gesundheitsamt beantragt nun auch wieder Unterstützung der Bundeswehr. Dieser Antrag durfte aber erst ab einer Inzidenz von mehr als 200 gestellt werden. Bis da etwas geschieht und das Gesundheitsamt auf genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückgreifen kann, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Die Sieben-Tage-Inzidenz soll hingegen bereits in zwei bis drei Tagen wieder verlässlich sein.