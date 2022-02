Gesundheitsamt Nürnberg kämpft mit SMS gegen Omikron-Berg

Ein unscheinbarer Industriebau im Norden der Stadt ist der neue Standort des Nürnberger Gesundheitsamts. Erst vor gut einer Woche sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die noch provisorischen Büros der neuen Corona-Zentrale eingezogen. Sie organisieren das sogenannte Containment, sagt Stefan Sembritzki, wirtschaftlicher Leiter des Gesundheitsamts. Das heißt, sie informieren positiv getestete und mit Corona infizierte Personen, wie sie sich verhalten müssen.

Stadt kann nicht noch mehr Personal einstellen

"Aktuell beschäftigen wir 600 Dienstkräfte im Gesundheitsamt, davon den überwiegenden Teil im Containment", sagt Sembritzki. Zu ihren Aufgaben gehöre vor allem "der klassische Kernprozess der Isolation der infizierten Personen". Trotzdem hat die Omikron-Welle das Gesundheitsamt überrollt. Rund 10.000 Fälle aus der vergangenen Woche konnten bisher noch nicht bearbeitet werden. Das Amt sei an der Kapazitätsgrenze. "Aus technischer und organisatorische Sicht ist es nicht mehr leistbar, noch mehr Personal einzustellen", erklärt Sembritzki. Personelle Hilfe kommt derzeit schon von anderen Behörden, der Bundeswehr und Leiharbeitsfirmen.

Es gibt kaum noch Anrufe vom Amt

Deshalb versucht es das Nürnberger Gesundheitsamt jetzt mit Automatisierung und Digitalisierung. Wer seine Mobilfunknummer angegeben hat, bekommt die notwendigen Corona-Informationen nur noch per SMS aufs Handy. Bisher sei das schon in 70 Prozent der Fälle so, dieser Anteil solle künftig noch weiter gesteigert werden, erläutert der Behörden-Leiter. "Mit der SMS erhalten die Personen auch einen Link, über den sie dann unsere Informationsseiten im Internet erreichen können. Ein aktives Anrufen wollen wir reduzieren, weil das sehr viel Personalkapazität bindet."

Rund 4.000 Meldungen werden derzeit jeden Tag dem Gesundheitsamt übermittelt und müssen dort weiterverarbeitet werden. In den provisorischen Büros wird kaum noch telefoniert, sagt Standortleiterin Reinhilde Jaster. Ein Aufgabenbereich des Teams ist die Kontaktnachverfolgung. "Das heißt, die Kontakte melden sich selbstständig über die Kontaktpersonen-Hotline oder das Kontaktformular." Diese Personen werden dann per SMS und online über die Quarantänevorschriften informiert. Nur wer keine Mobilfunknummer angegeben hat, der wird noch von den Mitarbeitern aktiv angerufen, sagt Jaster.

Schon Teststellen informieren über Isolation

Wer positiv getestet ist, bekommt schon von der Teststelle erste Hinweise, wie er sich zu verhalten hat. In der Regel werden die Infizierten aufgefordert, einen PCR-Test zu machen, erläutert Sembritzki. Die Betroffenen seien also erst einmal informiert. "Das Wichtigste ist, dass Infizierte sofort ihren Kontakt zu anderen Menschen abbrechen und sich in die sogenannte Isolation begeben." Sie sollten möglichst auch die Kontakte im eigenen Haushalt beschränken und zu vulnerablen Personen ganz vermeiden.

Datenerfassung ist wichtig für Arbeitnehmer

Die wichtigsten Verhaltensregeln sind also bekannt. Trotzdem könne das Gesundheitsamt nicht auf die Erfassung der Daten verzichten, sagt Sembritzki. "Für die Erstellung der Bescheinigungen, die am Ende einer Quarantäne anfallen, brauchen wir die erforderlichen Daten." Diese Quarantäne-Bescheinigung brauchen viele Menschen, um sie bei ihrem Arbeitgeber vorlegen zu können.

Hoffnung auf Normalbetrieb

In der neuen Nürnberger Corona-Zentrale wird an sieben Tagen in der Woche gearbeitet. "Wir glauben, dass wir mit unserer Strategie der Automatisierung und Digitalisierung einen gewaltigen Schritt weiterkommen", sagt Sembritzki. Und hofft, dass sein Amt den Berg der rund 10.000 aufgestaute Meldungen in den kommenden Tagen abarbeiten kann. "Anfang der kommenden Woche gehen wir davon aus, dass wir wieder zu einer taggleichen SMS-Information der betroffenen Bürgerinnen und Bürger übergehen können."