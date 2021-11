Gesundheitsämter stellen breite Kontaktnachverfolgung ein

An der Münchner Mittelschule in der Simmernstraße ist man froh über die derzeitigen Herbstferien. Denn was sich hier in den vergangenen Wochen abgespielt habe, sei höchst chaotisch und überfordernd gewesen, erzählt Schulleiterin Angelika Thuri-Weiß. Dreizehn Schülerinnen und Schüler und eine Lehrerin seien in den vergangenen zwei Wochen positiv getestet worden. Das Problem: Vom zuständigen Gesundheitsamt habe es keine Reaktion gegeben, empört sich die Schulleiterin. Sie habe die Schüler und die Lehrkraft deshalb vorsorglich nach Hause geschickt.

Gesundheitsämter ächzen unter hohen Inzidenzen

Erst nach acht Tagen habe sich das Münchner Gesundheitsamt gemeldet und die offizielle Quarantäne ausgesprochen. "Die Reaktion ist zu spät, bis die Anordnung vom Gesundheitsamt kommt, hat sich das Ganze schon so weit verbreitet, dass es wirklich für die Klasse auch zu spät ist", empört sich Thuri-Weiß. "Ich glaube, dass die im Gesundheitsreferat komplett personell unterbesetzt sind."

Tatsächlich können mehrere Gesundheitsämter die Corona-Kontaktpersonen nicht mehr flächendeckend ermitteln. Das Münchner Gesundheitsreferat teilt dem BR schriftlich mit: "Schulen und Einrichtungen der Kindertagesbetreuung werden intensiv betreut." Jedoch müsse die Ermittlung von Kontaktpersonen zunehmend priorisiert werden.

In Würzburg informiert man keine Diskobesucher mehr

Auch andere Gesundheitsämter melden, dass sie die Nachverfolgung nicht mehr vollumfänglich schaffen. Im Landkreis Donau-Ries und in der Stadt Augsburg beispielsweise beschränke man sich deshalb nunmehr auf Haushaltsangehörige und vulnerable Gruppen.

Deshalb will die Stadt Augsburg ehrenamtliche Mitarbeiter wie etwa Rentner oder Studenten für die Corona-Nachverfolgung einstellen. In Straubing-Bogen ermittle man Kontaktpersonen wegen der Überlastung ebenfalls nur noch priorisiert, teilt Leiterin Beate Biermaier dem BR mit. Das bedeutet: Man kontaktiert nur noch die Arbeitgeber sowie Kitas und Schulen.

In Würzburg informiert man keine Club- und Diskobesucher mehr. "Wer einen Club, eine Disko oder ähnliche Lokalität besucht, muss damit rechnen, dass er sich infizieren kann", so die Argumentation des Gesundheitsamtes. In der Vergangenheit habe das Amt teilweise bis zu 4.000 SMS zur Nachverfolgung verschicken müssen.

Miesbach: Flächendeckende Kontaktnachverfolgung "utopisch"

Auch in Miesbach sei die Ermittlung und Nachverfolgung von Kontaktpersonen "insbesondere in den Hotspotregionen nicht mehr zu bewältigen", teilt eine Sprecherin des Landratsamts mit. "Es ist absolut utopisch, davon auszugehen, dass dies trotz des unglaublichen Engagements und Einsatzes des Contact Tracing Teams stemmbar wäre", so die Sprecherin wörtlich.

Jeder positiv bestätigte Fall müsse deshalb seine Kontaktpersonen selbst informieren. Zwar würde sich das Amt dann bei den entsprechenden Personen melden, dies könne aber mehrere Tage dauern. Seit gestern unterstützten fünf Soldaten der Bundeswehr das Gesundheitsamt Miesbach. Zudem habe man mehrere Mitarbeiter aus dem Landratsamt kurzfristig ins Gesundheitsamt beordert, sodass nun 30 Kontaktnachverfolger im CTT-Team arbeiten.